Netopirji napadajo Oblaka, v Baskiji počila petarda

Špansko prvenstvo, 22. krog

Real Sociedad je v uvodni tekmi 22. kroga, ki prinaša nedeljski derbi med Oblakovim Atleticom in Valencio, napolnil mrežo Deportiva. Baski so zmagali kar s 5:0, dva zadetka je dosegel Asier Illarramendi. Vodilna in še vedno neporažena Barcelona bo v nedeljo gostovala pri mestnem tekmecu Espanyolu, ki jo je namučil v četrtfinalu španskega pokala, neprepričljiv Real pa bo danes gostoval pri Levanteju.