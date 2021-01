Valencia še naprej ne more zmagati

Nogometaši madridskega Atletica so v nedeljo po pravi drami v zadnjih minutah obračuna, na katerem so od 63. minute igrali z igralcem več, z zadetkom prvega strelca Luisa Suareza strli Alaves in prevzeli vodstvo na lestvici. Pred drugim, Real Madridom, imajo dve točki prednosti. Barcelona je zvečer z zadetkom Frenkieja de Jonga strla Huesco, za Aleticom pa zaostaja deset točk. Marcos Llorente je ob koncu prvega polčasa povedel Atletico v vodstvo, šest minut pred koncem rednega dela je Jan Oblak klonil, po spletu nesrečnih okoliščin ga je premagal kar soigralec Felipe. Ko je že kazalo, da Atletico ne bo izkoristil priložnosti za skok na vrh, je v 90. minuti udaril Luis Suarez in postavil končnih 2:1. Urugvajec se je z zmagovitim zadetkom na vrhu lestvice strelcev izenačil z Aspasom in Morenom. Atletico ima zdaj pred najbližjim zasledovalcem Real Madridom na vrhu dve točki prednosti, a tudi dve odigrani tekmi manj.

Real je v soboto brez večjih težav z 2:0 premagal Celto.

Na prvi nedeljski tekmi je Athletic Bilbao z 1:0 premagal Elche, po zmagi pa odpustil trenerja Gaizka Garitano. Dolgo časa vodilni Real Sociedad je zgolj remiziral s predzadnjo Osasuno.

Villarreal se je v soboto novih treh točk veselil na obračunu proti Levanteju, Valladolid se je zmage razveselil pri Getafeju, na vročem mestnem obračunu v Sevilli ni bilo zmagovalca.

Krog se bo sklenil v ponedeljek s spopadom med Valencio in Cadizom.

Špansko prvenstvo, 17. krog: Sobota, 2. januar:

Villarreal : Levante 2:1 (1:0)

Nino 19., Moreno 54.; Leon 73. Betis : Sevilla 1:1 (0:0)

Canales 51.; Suso 48.



Getafe : Valladolid 0:1 (0:1)

Weissman 37.



Real Madrid : Celta Vigo 2:0 (1:0)

Lucas 6., Asensio 53. Nedelja, 3. januar:

Athletic Bilbao : Elche 1:0 (1:0)

Munian 25.



Alaves : Atletico Madrid 1:2 (0:1)

Felipe 84./ag; Llorente 41., Suarez 90.

R.K.: Laguardia 63. (Alaves)



Eibar : Granada 2:0 (0:0)

Gil 55., 76.



Real Sociedad : Osasuna 1:1 (0:1)

Barrenetxea Muguruza 46.; Calleri 20.



Huesca : Barcelona 0:1 (0:1)

de Jong 27. Ponedeljek, 4. januar:

Valencia : Cadiz 1:1 (0:0)

Gomez 87.; Lozano 59.