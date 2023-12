Oblak na derbiju v Bilbau, v središču pozornosti njegov soigralec

Sobota, 16. december:

Dogajanje na španskih nogometnih zelenicah se je začelo v petek zvečer v Pamploni, kjer je Osasuna ugnala Rayo Vallecano z 1:0, zadetek pa dosegla v peti minuti sodnikovega podaljška. Bo tako razburljivo tudi danes popoldan v Bilbau, kjer se bosta v rdeče-belem derbiju kroga pomerila petouvrščeni Athletic in tretjeuvrščeni Atletico?

Jan Oblak in druščina bodo danes gostovali v Bilbau. Foto: Reuters

Jan Oblak in druščina lahko znižajo zaostanek za vodilnim dvojcem, napadalec Antoine Griezmann, ki je madridskemu velikanu med tednom pomagal do zmage v ligi prvakov nad rimskim Laziom (2:0), bi lahko v kratkem postal najboljši strelec v zgodovini kluba. Za zdaj je Francoz pri 171 zadetkih, klubski rekorder, legendarni Luis Aragones, pozneje tudi uspešen španski selektor, jih je dosegel 173. Griezmann se je sicer v karieri proti Athleticu pomeril že 30-krat in njegovo mrežo zatresel 14-krat.

Real v nedeljo na vrhu lestvice?

Beli baletniki lahko z zmago nad Villarrealom najmanj za en dan prehitijo Girono. Foto: Reuters Zvečer bo Barcelona gostovala na Mestalli pri Valencii in skušala prekiniti rezultatsko krizo. V zadnjem nastopu v la ligi je doživela boleč domač poraz z Girono (2:4), nato so Xavijevi varovanci ostali brez točk še v ligi prvakov proti belgijskemu prvaku Royal Antwerp (2:3). Če bi Blaugrana ostala brez želene zmage še pri netopirjih, bi bil to velik udarec za katalonskega velikana, ki bi se s tem še bolj oddaljil od vrha španskega prvenstva, kjer brani naslov.

Real Madrid bo v nedeljo doma pričakal Villarreal. Beli baletniki imajo veliko težav zaradi številnih poškodovanih igralcev. Med tednom so v Berlinu s 3:2 ugnali Union, z zmago nad rumeno podmornico bi se najmanj do ponedeljka povzpeli na vrh lestvice, saj bo Girona, največja senzacija španskega prvenstva, gostila Alaves šele v ponedeljek. Katalonci so v izjemni formi, v tej sezoni so od možnih 48 osvojili kar 41 točk.

