Avtogol Alabe, točka za Real. Hat-trick Griezmanna.

Real Madrid je v devetem krogu la lige gostoval v Sevilli in osvojil le točko (1:1). Usoden je bil avtogol Davida Alabe. Atletico Madrid je v večerni sobotni tekmi zmagal v Vigu 3:0 in ob tekmi zaostanka ujel priključek z vrhom razpredelnice. Vrhunec kroga bo nedeljski derbi med katalonsko Barcelono in baskovskim Athleticom. Druga na lestvici Girona bo pred tem gostila Almerio.

Izid 1:1 med Sevillo in Realom Madridom je najbolj pravičen glede na prikazano na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan. Gostitelji so povedli z avtogolom Davida Alabe v 74. minuti, gostje pa so izenačili štiri minute kasneje, ko je bil z glavo natančen Dani Carvajal.

Antoine Griezmann Foto: Reuters Atletico Madrid je suvereno prišel do novih treh točk. Delo mu je precej olajšal vratar Celte Ivan Villar, ki je v 25. minuti nespretno posredoval pri povsem nenevarnem predložku. Žoga mu je ušla iz rok, Alvaro Morata jo je spretno porinil naprej, Vilar ga je spotaknil in poleg enajstmetrovke prejel še rdeči karton. Natančen izvajalec strela z bele točke je bil Antoine Griezmann, ki je v 64. minuti z drugim zadetkom dokončno rešil vprašanje zmagovalca. V 70. minuti je francoski napadalec zabil še en gol in tako četrtič v la ligi dosegel hat-trick.

Branilec španskega naslova nogometnega prvaka Barcelona je pred devetim krogom la lige na tretjem mestu, saj je pred reprezentančnim premorom doživela tretji remi sezone (poraza še nima, ima pa šest zmag). Z Granado je igrala 2:2, potem ko je prvi gol dobila že v 17. sekundi. Tako hitro Barcelona v 21. stoletju gola še ni dobila. Athletic Bilbao je pravi nasprotnik, da se Xavi in njegovi varovanci vrnejo na pravo pot. Proti baskovskemu ponosu so v zadnjih desetih letih v ligi izgubili samo enkrat.

Na edini petkovi tekmi je Osasuna z 2:0 premagala predzadnjo Granado, v soboto popoldne pa Real Sociedad Mallorco z 1:0.

Špansko prvenstvo, 10. krog:

Petek, 20. oktober:

Sobota, 21. oktober:

Nedelja, 22. oktober:

Ponedeljek, 23. oktober:

Lestvica: