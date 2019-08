Messiju se to ni zgodilo že deset let, Oblak po absolutni rekord!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bo začela nova sezona španskega prvenstva. Trije največji klubi Barcelona, Atletico in Real Madrid so bili v poletnem prestopnem roku zelo dejavni. Katalonci bodo danes gostovali v Bilbau brez poškodovanega Lionela Messija. Najbolj so prevetrili slačilnico rdeče-beli, pri katerih vztraja eden najboljših vratarjev na svetu, slovenski as Jan Oblak. Prvič se bo predstavil v nedeljo proti mestnemu tekmecu Getafeju.

Španski klubski velikani so v poletnem prestopnem roku pripeljali številne odmevne poletne okrepitve. Najgloblje je v žep segel podprvak Atletico Madrid, ki je za Joaoa Felixa plačal kar 126 milijonov evrov in v nakup portugalskega najstnika vložil ves zaslužek od prodaje Antoina Griezmanna. Francoz je prestopil k Barceloni in postal druga najpomembnejša okrepitev po Nizozemcu Frenkiju de Jongu, danes pa bi lahko v Baskiji, kjer je pred leti pisal zgodovino pri Real Sociedadu, dočakal krstni nastop v prvenstvu v dresu katalonskega velikana.

Kdo bo najboljši v španskem prvenstvu v sezoni 2019/20? Atletico Madrid 20,00% +

Barcelona 66,00% +

Real Madrid 12,00% +

Kdo drug 2,00% +

Brez Messija, a s Coutinhom

Antoine Griezmann bo danes v Bilbau prvič nastopil v dresu Barcelone. Foto: Reuters Barcelona, ki brani naslov, bo gostovala pri Athleticu v Bilbau. Na sever Španije se je odpravila brez Lionela Messija, strelca 36 zadetkov v prejšnji sezoni, ki zaradi poškodbe desne mečne mišice še ni začel trenirati. Argentinec bo prvič po desetih letih primoran preskočiti uvodni dvoboj sezone v la ligi.

Trener Ernesto Valverde je med potnike uvrstil tudi Brazilca Coutinha, veliko poletno željo nekaterih močnejših evropskih klubov. Bo zaigral na San Mamesu in prepričal Valverdeja, da si kljub neizprosni konkurenci v napadu zasluži več priložnosti? Govorice, da bi se lahko do konca prestopnega roka na Camp Nou vrnil Neymar, niso pojenjale, je pa Brazilec v igri tudi za selitev k madridskemu Realu.

Oblak petič zapored?

Jana Oblaka čakata v začetku septembra dve zelo pomembni tekmi z izbrano vrsto. V Stožicah bosta gostovala Poljska (6. september) in Izrael (9. september). Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Atletico Madrid je v prejšnji sezoni osvojil drugo mesto. Diego Simeone, ki vodi rdeče-bele že skoraj osem let zapored, bo še naprej računal na slovenskega vratarja Jana Oblaka. Škofjeločan bo lovil poseben rekord, saj lahko osvoji priznanje zamora, ki ga po koncu vsake sezone prejme vratar španskega prvoligaškega kluba z najmanjšim številom prejetih zadetkov, že petič zapored, kar ni uspelo še nobenemu čuvaju mreže v zgodovini španskega prvenstva.

Petkrat sta sicer priznanje zamora že prejela Antoni Ramallets in Victor Valdes, s tem tudi rekorderja lige, a ne za dosežke v petih zaporednih sezonah. Jedro najmočnejše postave Atletica je doživelo korenite spremembe, navijači pa ogromno pričakujejo od najdražje klubske okrepitve vseh časov, 19-letnega Felixa.

Real Madrid je pozdravil prihod Edena Hazarda, trener Zinedine Zidane, ki ne more biti zadovoljen s predstavami v pripravljalnem obdobju (3:7 proti Atleticu in huda poškodba Marca Asensia), pa ostaja skrivnosten glede prihodnosti Garetha Bala in Jamesa Rodrigueza. Beli baletniki se bodo v novi sezoni najprej predstavili v Galiciji, kjer bodo v soboto gostovali pri Celti iz Viga.