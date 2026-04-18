Sobota, 18. 4. 2026, 7.45
11 ur, 39 minut
Španski pokal, finale
Se bo Janu Oblaku izpolnila velika želja?
V Španiji se bo ta konec tedna odločalo o zmagovalcu kraljevega pokala. V Sevilli se bosta na stadionu de La Cartuja za lovoriko danes ob 21. uri pomerila Atletico Madrid in Real Sociedad. Jan Oblak načeloma v pokalnem tekmovanju ne brani, glede na to, da se šele vrača po poškodbi, pa bo tudi tokrat skoraj zagotovo prednost pred njim dobil Juan Musso.
Atletico Madrid se je v torek zavihtel v polfinale lige prvakov, že danes pa ga čaka velika priložnost, da si zagotovi veliko lovoriko. Trener Diego Simeone tudi v tej seozni ostaja dosleden pri tradiciji, da v pokalu priložnost za nastop ponudi drugemu vratarju. Jan Oblak bo tako finale najverjetneje spremljal s klopi za rezerve, o pokalni lovoriki pa sicer sanja že 12 let. Z Atleticom je v Španiji že postal prvak, osvojil je tudi superpokal, še nikoli pa ni postal pokalni zmagovalec. Nikoli še ni niti izkusil, kako se je uvrstiti v finale pokala.
Atletico in Real Sociedad sta se v tej sezoni v okviru la lige že srečala dvakrat. Januarja je bil izid 1:1, zadnje srečanje v začetku marca pa so s 3:2 dobili nogometaši Atletica.
Španski pokal, finale:
Sobota, 18. april:
Vsi zmagovalci španskega pokala:
32 – Barcelona
24 – Athletic Bilbao
20 – Real Madrid
10 – Atletico Madrid
8 – Valencia
6 – Zaragoza
5 – Sevilla
4 – Espanyol
3 – Betis, Real Union
2 – Deportivo La Coruna, Real Sociedad
1 – Arenas, Racing Club de Irun, Mallorca, Club Ciclista de San Sebastian