Se bo Janu Oblaku izpolnila velika želja?

V Španiji se bo ta konec tedna odločalo o zmagovalcu kraljevega pokala. V Sevilli se bosta na stadionu de La Cartuja za lovoriko danes ob 21. uri pomerila Atletico Madrid in Real Sociedad. Jan Oblak načeloma v pokalnem tekmovanju ne brani, glede na to, da se šele vrača po poškodbi, pa bo tudi tokrat skoraj zagotovo prednost pred njim dobil Juan Musso.

Atletico Madrid se je v torek zavihtel v polfinale lige prvakov, že danes pa ga čaka velika priložnost, da si zagotovi veliko lovoriko. Trener Diego Simeone tudi v tej seozni ostaja dosleden pri tradiciji, da v pokalu priložnost za nastop ponudi drugemu vratarju. Jan Oblak bo tako finale najverjetneje spremljal s klopi za rezerve, o pokalni lovoriki pa sicer sanja že 12 let. Z Atleticom je v Španiji že postal prvak, osvojil je tudi superpokal, še nikoli pa ni postal pokalni zmagovalec. Nikoli še ni niti izkusil, kako se je uvrstiti v finale pokala.

Atletico in Real Sociedad sta se v tej sezoni v okviru la lige že srečala dvakrat. Januarja je bil izid 1:1, zadnje srečanje v začetku marca pa so s 3:2 dobili nogometaši Atletica.

Španski pokal, finale:

Sobota, 18. april: