Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sobota,
18. 4. 2026,
7.45

Osveženo pred

11 ur, 39 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
finale Real Sociedad Jan Oblak Jan Oblak Atletico Madrid španski pokal

Sobota, 18. 4. 2026, 7.45

11 ur, 39 minut

Španski pokal, finale

Se bo Janu Oblaku izpolnila velika želja?

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Antoine Griezmann, Jan Oblak | Jan Oblak bo s soigralci lovil pokalno lovoriko. | Foto Guliverimage

Jan Oblak bo s soigralci lovil pokalno lovoriko.

Foto: Guliverimage

V Španiji se bo ta konec tedna odločalo o zmagovalcu kraljevega pokala. V Sevilli se bosta na stadionu de La Cartuja za lovoriko danes ob 21. uri pomerila Atletico Madrid in Real Sociedad. Jan Oblak načeloma v pokalnem tekmovanju ne brani, glede na to, da se šele vrača po poškodbi, pa bo tudi tokrat skoraj zagotovo prednost pred njim dobil Juan Musso.

Atletico Madrid se je v torek zavihtel v polfinale lige prvakov, že danes pa ga čaka velika priložnost, da si zagotovi veliko lovoriko. Trener Diego Simeone tudi v tej seozni ostaja dosleden pri tradiciji, da v pokalu priložnost za nastop ponudi drugemu vratarju. Jan Oblak bo tako finale najverjetneje spremljal s klopi za rezerve, o pokalni lovoriki pa sicer sanja že 12 let. Z Atleticom je v Španiji že postal prvak, osvojil je tudi superpokal, še nikoli pa ni postal pokalni zmagovalec. Nikoli še ni niti izkusil, kako se je uvrstiti v finale pokala. 

Atletico in Real Sociedad sta se v tej sezoni v okviru la lige že srečala dvakrat. Januarja je bil izid 1:1, zadnje srečanje v začetku marca pa so s 3:2 dobili nogometaši Atletica.

Atletico Madrid
Sportal Sladek poraz Oblaka in Atletica, PSG dokončal začeto

Španski pokal, finale:

Sobota, 18. april:

Vsi zmagovalci španskega pokala:

32 – Barcelona
24 – Athletic Bilbao
20 – Real Madrid
10 – Atletico Madrid
8 – Valencia
6 – Zaragoza
5 Sevilla
4 – Espanyol
3 – Betis, Real Union
2 – Deportivo La Coruna, Real Sociedad
1 – Arenas, Racing Club de Irun, Mallorca, Club Ciclista de San Sebastian

 
Bayern Munich
Sportal Nora tekma na Allianz Areni in napredovanje Bayerna ter Arsenala
finale Real Sociedad Jan Oblak Jan Oblak Atletico Madrid španski pokal
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

