Oven

Dobro bi bilo, da se o neki stvari posvetujete z drugimi ljudmi. Vključite se v kakšno izobraževanje. Poskušajte s pozitivno energijo, ki jo boste izžarevali ves dan, uresničiti svoje zamisli. Posebej se to nanaša na materialno stisko in dileme povezane s tem. Bodite pripravljeni na sklepanje kompromisov.

Bik

Pričakujte neke nove načrte za prihodnost, ki pa jih boste zelo težko uresničili. Danes raje uživajte v naravi, odpravite se v gozd ali na travnik. Sprostite se! Popadla vas bo tudi neka nenavadna želja, da bi storili tvegan korak naprej. Le pogumno, prinesel vam bo občutek svobode.

Dvojčka

Nimate razlogov za skrbi. Vaša največja sovražnika bosta živčnost in vihravost, predvsem kot posledica vaših prevelikih pričakovanj in težnje po popolnosti. Želeli boste zablesteti, saj imate uspeh že na dosegu roke. Edina ovira na poti do cilja bodo nekateri težki trenutki, ko vas bo zamikalo, da bi kar obupali.

Rak

Samski se boste podali na novo pot. Zastavili ste si nove cilje in zdaj ste odločeni, da jih boste dosegli. Pri tem pazite, da ne boste šli preko trupel, saj bi prav vi na koncu to najbolj obžalovali. Če hočete ali ne, ljubezen vas bo našla sama od sebe. Vezani boste zelo diplomatski, a se boste počutili bolje, če boste imeli nadzor.

Lev

Odnosov danes ne boste mogli urediti in zaradi tega boste precej obremenjeni in osamljeni. Razčistite sami pri sebi, popolnosti ni in tudi popolnega prilagajanja ne. Finančno stanje boste končno lahko popravili. Prepustite se svojim čustvom, a ne dovolite drugim, da manipulirajo z vami.

Devica

Največ časa boste danes posvetili sebi, zamisli pa boste kasneje koristno uporabili pri delu. Na delovnem mestu bo danes lahko prišlo do nekega prepira zaradi finančnih zadev. Nikakor ne boste priznali svojega dela krivde. Razmere se prav zaradi tega tudi do večera še ne bodo umirile.

Tehtnica

Dobro premislite, preden boste kaj rekli, kajti bližnje osebe vas bodo danes jemale zelo resno. Imeli boste močan vpliv na ljudi, zato ne bodite presenečeni, če vas bodo spraševali za mnenje. Svetujte samo, če boste popolnoma prepričani v svoj prav in se ne zapletajte v zadeve, ki se ne nanašajo na vas.

Škorpijon

Pred vami je dan, v katerem boste morali prijeti za delo, če ga želite še danes uspešno zaključiti. Nikar ne izgubljajte časa z nepotrebnimi opravki. Raje naredite samo tisto, kar je resnično potrebno. Pazite, da se ne prenaglite in da ne boste preveč odkriti, saj drugi vaše odkritosti danes ne bodo prenesli.

Strelec

Bolj ko se boste otepali nekih novosti, bolj vam jih bodo vsiljevali, zato bi bilo najbolje, da se prepustite in pustite presenetiti. Morda navsezadnje sploh ne bo tako slabo, kot si mislite. Na splošno je danes pred vami sila uspešen dan, če boste le prisluhnili nasvetu neke osebe, ki se spozna na posel.

Kozorog

Pri vezanih so možni spori, še posebno če partner ne bo reagiral na vaša čustva. Praktičen in realen pogled na stanje v vaši zvezi vam bo sicer koristil, vendar ga ne boste sprejeli z navdušenjem. Samski boste na račun svojega ljubezenskega življenja slišali neke očitke, ki vas bodo prizadeli.

Vodnar

Na zasebnem področju se boste danes igrali z ognjem, vendar morate vedeti, da se boste z lahkoto opekli. Čeprav se vam bo situacija zdela še tako varna, verjemite, da se kaj hitro lahko nekaj zalomi. V tem primeru bi bilo dobro, da imate pripravljen zasilni izhod. Ne pozabite tudi malce uživati.

Ribi

Danes boste veliko bolj odločni, ko se boste podali ne neko novo področje. Kljub temu pa pričakujte veliko pritiskov in skrbi. Odnos z osebo nasprotnega spola se bo izkazal za zelo težavnega. Morda se bodo vajini skupni načrti sesuli v prah. Nekoliko bolj vam bo zaradi tega prijal mir.