Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Seres

Ni šala - kitajski proizvajalec je za svoje avtomobile patentiral integrirano stranišče

Seres stranišče | Foto Seres

Foto: Seres

Mobilna stranišča poznamo v bivalnikih, toda ali jih zares potrebujemo v osebnih avtomobilih? Sodeč po patentu kitajske družbe Seres, je to odgovor očitno pritrdilen.

V zadnjih nekaj letih smo v avtomobilih dobili možnost ogledov pretočnih video vsebin, predvsem v kitajskih avtomobilih se lahko sedeži povsem zložijo v približek kavča iz domače dnevne sobe. V avtomobilih je mogoče prav udobno spati, gledati televizijo, opravljati konferenčne klice in podobno. 

Kaj sledi? Kitajski Seres je pri domačih pristojnih organih registriral sistem, ki je integrirano stranišče za osebni avtomobil. Nameščen je pod sovoznikov sedež, potnik pa ga lahko ročno ali prek glasovnega ukaza aktivira in takrat se pokaže izpod sedeža. Stranišče je opremljeno z ventilatorjem in cevjo za odvod neprijetnih vonjav. 

To je za zdaj le patent, konkretnih načrtov za serijsko proizvodnjo še ni. Tovrstni izumi so koristni za izstopanje na prenatrpanem kitajskem avtomobilskem trgu. 

Skupina Seres je svoje podjetje Seres Auto ustanovila pred desetimi leti, od leta 2023 pa je znamka Seres namenjena le električnim avtomobilom. Znani so po znamki Aito, kjer sodelujejo s Huaweijem.  
 

