Španski branilec končal reprezentančno zgodbo

Nekdanji levi bočni branilec Barcelone Jordi Alba, ki zdaj igra v ZDA za Inter Miami, je junija vodil ekipo do slavja v ligi narodov. Alba je za Španijo debitiral leta 2011 in za svojo državo igral 93-krat ter dosegel devet golov.

🇪🇸 EURO 2012 and Nations League winner Jordi Alba has retired from international football 🏆🏆



Congratulations on a fantastic career with @SEFutbol, @jordi!

Štiriintridesetletni Alba je zadel za Španijo za zmago s 4:0 v finalu evropskega prvenstva leta 2012 nad Italijo in pomagal la roji obdržati pokal. "Iz španske nogometne zveze izražamo večno hvaležnost za to sijajno pot, hvala, Jordi," so pri RFEF zapisali v izjavi.