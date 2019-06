Polfinalna para na SP: Anglija - ZDA in Nizozemska - Švedska

Nizozemke so v soboto v Valenciennesu gladko, z 2:0 odpravile Italijanke. Prvi polčas se je končal z 0:0, v drugem sta gola zabili Vivianne Miedema v 70. in Stephanie van der Gragt v 80. minuti.

V zadnjem četrtfinalu v Rennesu so dvakratne svetovne prvakinje (2003, 2007) Nemke priznale premoč Švedinjam, ki so si napredovanje v polfinale priigrale z zmago z 2:1. Sofia Jakobsson (22. minuta) in Stina Blackstenius (48.) sta poskrbeli za veselje med skandinavskimi navijači, gol za Nemčijo je dosegla Lina Magull.

Angležinje v polfinalu z Američankami

V Parizu se je v petek odvil finale pred finalom, obračun gostiteljic mundiala z Američankami, branilkami naslova in s tremi pokali najuspešnejše reprezentance na ženskih finalnih turnirjih SP. Američanke so opravičile vlogo favoritinj in se po dveh zadetkih Megan Rapinoe (5. in 65. minuta) veselile napredovanja. Častni zadetek za bojevite gostiteljice je dosegla Wendie Renard (81. minuta).

Megan Rapinoe je z dvema zadetkoma ZDA popeljala v polfinale SP. Foto: Reuters

Anglija je v prvi četrtfinalni tekmi v četrtek v Le Havru s 3:0 (2:0) premagala Norvežanke, svetovne prvakinje iz leta 1995. Jill Scott že v tretji miniti ter Ellen White (40.) in Lucy Bronze (57.) so bile uspešne za angleško vrsto, ki je med drugim zgrešila tudi enajstmetrovko.

Angležinje so se uvrstitve v polfinale veselile v četrtek. Foto: Reuters

Branilke naslova iz ZDA se bodo v torek v Lyonu pomerile z Angležinjami. Drugi polfinale bo 3. julija, tekma za tretje mesto bo 6. julija v Nici, finale pa 7. julija v Lyonu.

Izidi in spored, četrtfinale:



Četrtek, 27. junija:

Anglija : Norveška 3:0 (2:0)



Petek, 28. junija:

ZDA : Francija 2:1 (1:0)



Sobota, 29. junija:

Italija : Nizozemska 0:2 (0:0)



Nemčija : Švedska 1:2 (1:1)

Preberite še: