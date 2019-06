Nemci in Španci finalisti EP do 21 let

EP do 21 let, polfinale

Nemška nogometna reprezentanca, branilka naslova, je na prvi prvi polfinalni tekmi evropskega prvenstva do 21 let v Bologni premagala Romunijo s 4:2 (1:2). Na drugi v Reggio Emilii je Španija, aktualna podprvakinja, nadigrala Francijo s 4:1 (2:1). Veliki finale bo v nedeljo, 30. junija, ob 20.45 v Vidmu.

Za Španijo so zadeli Marc Roca (28. minuta), Mikel Oyarzabal (45., 11-m), Dani Olmo (47.) in Borja Mayoral (67.). Francoze je v vodstvo popeljal Jean-Philippe Mateta (16., 11-m).

Za nemško izbrano vrsto, ki jo vodi nekdanji reprezentant Stefan Kuntz, so na stadionu Renato Dell'Ara v Bologni gole dosegla Nadiem Amiri (21. in 90.) ter Gian-Luca Waldschmidt (51./11 m in 90.), za Romune pa je oba gola prispeval George Puscas (27./11 m in 44.).

Polfinalisti letošnjega zaključnega turnirja na Apeninskem polotoku so se že uvrstili na poletne olimpijske igre 2020 v Tokiu.

