Nemke že v četrtfinalu SP 2019 v nogometu

Nemke so v osmini finala nadigrale Nigerijke. Foto: Reuters

Nemška nogometna reprezentanca si je kot prva zagotovila četrtfinale ženskega svetovnega prvenstva v Franciji, potem ko je v Grenoblu v osmini finala ugnala Nigerijo s 3:0 (2:0). Zvečer se bosta pomerili še izbrani vrsti Norveške in Avstralije.

Nemke, dvakratne svetovne prvakinje (2003, 2007), so povedle v 20. minuti, ko je bila uspešna Alexandra Popp, prednost pa je z bele točke podvojila Sara Däbritz v 27. minuti. Na 3:0 je v 82. minuti povišala Lea Schüller.

Ob 21. uri bo v Nici še obračun Norveške in Avstralije.

V nedeljo bosta na sporedu tekmi Anglija - Kamerun in Francija - Brazilija, v ponedeljek Španija - ZDA in Švedska - Kanada, v torek pa Italija - Kitajska in Nizozemska - Japonska.

Četrtfinalni boji bodo v četrtek in petek, polfinale 2. in 3. julija, tekma za tretje mesto 6. v Nici in finale 7. julija v Lyonu.