Makedonec z Američankami po tretji zaporedni naslov

Prihodnji teden od 20. julija do 20. avgusta se bo v Avstraliji in na Novi Zelandiji začelo deveto nogometno svetovno prvenstvo za ženske. Doslej so polovico naslovov osvojile nogometašice ZDA, tudi zadnja dva, ki veljajo za prve favoritinje letošnje izvedbe. Kot glavni izzivalki se omenjata evropska prvakinja Anglija in Nemčija.

V Franciji 2019 so Američanke v finalu z 2:0 ugnale Nizozemke, na prvenstvu 2015 v Kanadi pa s 5:2 Japonke.

Makedonec Vlatko Andonovski, ki so mu zaupali vodenje reprezentance, je tudi tokrat sestavil pester mozaik igralk. Vsekakor pa njegova naloga ni lahka, saj bo za ZDA štel le naslov. Njegove varovanke so namreč tudi vodilna ekipa na svetovni lestvici.

Še največ težav bo imel Andonovski v napadu, kjer zaradi poškodbe kolena manjka 25-letna Mallory Swanson, za nastope po aprilski poškodbi pa ni nared niti kapetanka Becky Sauerbrunn. A selektor kljub temu trdi, da je sestavil "res dobro mešanico igralk". Na srečo za ZDA je pravočasno med zvezdnicami okrevala vsaj Catarina Macario.

"Ekipa je zelo vsestranska in prav to nam bo pomagalo. Mislim, da je to naša najboljša ekipa vseh časov. Imamo mešanico talenta, kakovosti, pravega trenerja in prave igralke. Odnosi med nami so zelo dobri, pravilna pa je tudi miselnost," pa je pred odhodom v Avstralijo dejala 34-letna Alex Morgan. Ta bo tako kot Megan Rapinoe in Kelley O'Hara na SP nastopila že četrtič.

Selektor pa opozarja, da zmaga ni sama po sebi umevna: "Pričakujem, da bo raven igre še višja kot nazadnje." Kakovost ameriške ekipe pa bo bržkone razkrilo že predtekmovanje, kjer Američanke čaka "ponovitev" zadnjega finala z Nizozemsko.

Megan Rapinoe Foto: Reuters

Prva zvezdnica bo bržkone Megan Rapinoe, na SP 2019 prva strelka in najboljša igralka zaključnega turnirja. Ta je tik pred SP zavestno napovedala, da bo po tem tekmovanju končala športno pot.

"To sem sporočila načrtno, da sem bom lažje osredotočila na nogomet. Na vsaki tekmi na to vprašanje zdaj ne bo treba odgovarjati. Lahko bom le uživala in se osredotočila na tekme," je povedala 38-letnica, ki se je z ZDA veselila zadnjih dveh naslovov, leta 2012 pa tudi olimpijskega zlata.

Angležinje prve izzivalke

Vlogo prvih izzivalk naj bi prevzele evropske prvakinje Angležinje, ki so kakovost potrdile lani na domačem turnirju za naziv najboljših na stari celini. Tudi stavničarji so jih postavili na drugo mesto.

Angležinje pod taktirko Sarine Wiegman spadajo v ožji krog favoritinj za kolajne. Foto: Guliverimage

A tudi v angleškem taboru imajo precej težav s poškodbami. Zaradi poškodbe križnih vezi v reprezentanci manjkata steber obrambe Leah Williamson in njena soigralka v Arsenalu napadalka Beth Mead. Po operaciji kolena v ekipi manjka tudi druga napadalka Fran Kirby, a selektorka Sarina Wiegman, lani najboljša ženska trenerka po izboru Mednarodne nogometne zveze (Fifa), naj bi znala zapolniti nastale vrzeli.

Nikakor ne gre odpisati Nemk, menijo strokovnjaki, ki so na svetovni lestvici druge, pa čeprav bodo nastopile brez Giulie Gwinn in Linde Dallmann. Na svetovni lestvici sledijo Švedinje, Angležinje so četrte, za njimi pa so Francozinje, Španke, Kanadčanke, Brazilke in Nizozemke, deseterico pa zaključujejo gostiteljice Avstralke.

32 ekip

Na letošnjem SP sodeluje 32 reprezentanc, kar je osem več kot nazadnje. To je bila priložnost za številne novince. Maroko je sploh prva arabska država, ki bo sodelovala na ženskem SP, novinci pa so tudi Filipini, Haiti, Irska, Panama, Portugalska, Vietnam in Zambija.

Nogometašicam se obeta dobra podpora s tribun. Fifa je sporočila, da so prireditelji turnirja že prodali 1,25 milijona vstopnic, od tega 320.000 le na Novi Zelandiji. Zato so se pri Fifi odločili, da za tekme na Novi Zelandiji brezplačno razdelijo še 20.000 vstopnic. Tam je nogomet še vedno precej obrobni šport.

Kdo se bo veselil tokrat? Foto: Getty Images

Države udeleženke bodo lahko tudi prenašale tekme s SP, a je do dogovora med Fifo in posameznimi televizijami prišlo šele mesec dni pred SP. Razlog je bil v ceni za televizijske pravice in obojestranska obtoževanja. Televizije so vztrajale pri tem, da je cena previsoka, Fifa na drugi strani pa ni popuščala pri ceni, a obenem vedela, da potrebuje prenose na ključnih evropskih trgih, od koder prihaja tudi kar nekaj favoritov za visoka mesta. Kompromis prodaja pravic preko Ebuja je obema stranema omogočil, da sta iz večmesečnega spora lahko izšli dvignjenih glav.

Televizijski denar pa je namenjen tudi nogometašicam oziroma njihovim zvezam. Te si bodo na SP razdelile nagradni sklad v višini 110 milijonov ameriških dolarjev, še na zadnjem SP je bilo reprezentancam namenjenih le 30 milijonov. Številka je močno poskočila, a je še vedno majhna v primerjavi z zadnjim moškim turnirjem, ki mu je Fifa namenila 440 milijonov ameriških zelencev, samo svetovni prvaki Argentinci so si jih priborili 42.

Sicer pa bodo ekipe na ženskem SP zgolj za udeležbo na SP prejele po 1,2 milijona dolarjev, za nastop v osmini finala 1,87, za četrtfinale 2,1 milijona, nato pa je polfinale vreden 2,455 milijona, tretje mesto 2,61, finale 3,015 in naslov prvaka 4,29 milijona dolarjev.