Kakšna smola! Huda poškodba ameriške legende na zadnji tekmi kariere #video

The final moment of Megan Rapinoe’s career was a non-contact injury.



Extremely symbolic.

pic.twitter.com/G2IrkrwTWi — End Wokeness (@EndWokeness) November 12, 2023

Na stadionu Snapdragon je bila Megan Rapinoe sama, ko se je zrušila na zelenico okoli nje ni bilo nobene druge igralke. Gledalci so zadrževali dih, ko je pritekla zdravniška ekipa in jo oskrbela. "Skoraj gotovo gre za poškodbo Ahilove tetive. To je zelo težak trenutek. Nisem si predstavljala, da se bo zadnja tekma tako odvila. Toda hvala vsem, ki so bili del mojega nogometnega popotovanja," je v solzah dejala Rapinoe za televizijo CBS Sports po tekmi.

Foto: Reuters

Po nekaj minutah posredovanja medicinskega osebja je vstala in odšepala z igrišča ob ovacijah gledalcev. Že pred tem je povedala, da bo to njena zadnja tekma na poklicni nogometni poti. "Ta je bila izredna in zagotovo, če bi imela to možnost, je tudi sama ne bi spisala na drugačen način, kot se je v resnici odvijala," je še povedala Rapinoe.

Nogometašica, ki je po vsem svetu znana tudi po svoji predanosti skupnosti LGBTQ+, je z ameriško reprezentanco postala olimpijska prvakinja leta 2012 in osvojila svetovni naslov v letih 2015 in 2019. Leta 2019 je prejela tudi Fifino nagrado za najboljšo nogometašico na svetu.

Foto: Reuters

Napadalka je mednarodno kariero končala s 63 goli na 203 nastopih v več kot 17 letih reprezentančne kariere. A v ZDA ni nikoli osvojila naslova državne prvakinje, spodletelo ji je tudi na zadnji tekmi kariere. A je osvojila naslov francoske prvakinje z Lyonom leta 2013 ter tri priznanja za najboljšo ekipo v ZDA po rednem delu sezone.

Za svoja prizadevanja zunaj igrišč, podprla je vrsto vprašanj socialne pravičnosti v ZDA, je leta 2022 od predsednika Joeja Bidna prejela predsedniško medaljo svobode, najvišje ameriško civilno priznanje.