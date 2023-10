Rekorden obisk ob slovesu ameriške nogometne zvezdnice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rapinoe in njeni OL Reign so se z ekipo Washington Spirit razšli neodločeno 0:0. "Težko je opisati globoko hvaležnost in veselje, ki se pojavi ob takem posebnem trenutku," je množici na stadionu po tekmi dejala nogometašica. Ta za Seattle igra vse od leta 2013.

Številni navijači so danes na stadion ob slovesu prišli z rožnatimi prameni. Po vsem svetu je bila Rapinoe namreč znana kot zagovornica skupnosti LGBTQ+.

Na 114 tekmah je Rapinoe za Seattle dosegla 50 golov, za reprezentanco ZDA pa je zaigrala na 203 tekmah in bila z njo leta 2012 olimpijska prvakinja, leta 2015 in 2019 pa svetovna. V dolgi karieri je igrala tudi v Avstraliji in v Evropi za Lyon.

Njena zadnja tekma v karieri je odvisna od razpleta rednega dela v WSL. Zadnje gostovanje jo čaka 15. oktobra v Chicagu, morda pa nato tudi še končnica.

