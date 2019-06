Znani so pari osmine finala SP

Nogometašice so na svetovnem prvenstvu v Franciji opravile skupinski del. Tako so znani pari osmine finala. To so Norveška - Avstralija, Anglija - Kamerun, Francija - Brazilija, Španija - ZDA, Italija - Kitajska, Nizozemska - Japonska, Nemčija - Nigerija in Kanada - Švedska.