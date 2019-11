Tako trpel po grozljivi poškodbi, da se mu je opravičil po zadetku

Ko jo je v soboto na dvoboju med Evertonom in Tottenhamom skupil Andre Gomes, ni pekla doživljal le poškodovani Portugalec, ampak tudi Son Heung-min. Udeležen je bil pri štartu, po katerem je prišlo do zloma desnega gležnja zvezdnika Evertona in daljše prekinitve.

Poškodba Gomesa ga je zelo prizadela

Son je v soboto storil prekršek nad Gomesom, nato je Portugalec utrpel zlom desnega gležnja. Foto: Reuters Ko je Južnokorejec videl, kakšno poškodbo je doživel Gomes, je bil skrušen. Poškodba, zaradi katere bo moral 26-letni Portugalec za dolgo časa pozabiti na nogomet, mu ni dala miru.

Na Goodison Parku, kjer je prejel rdeči karton, ni skrival solza, trpljenje pa se je nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh, kar je priznal tudi njegov trener Mauricio Pochettino. Argentinec je pojasnil, da je Son po poškodbi Gomesa povsem sesut. V boljšo voljo ga ni spravila niti odločitev disciplinske komisije tekmovanja Angleške nogometne zveze, ki mu je razveljavila kazen zaradi rdečega kartona.

Južnokorejca je grozljiva poškodba Portugalca v Liverpoolu sesula. Foto: Reuters

Posnetki so namreč pokazali, da njegov štart ni neposredno vplival na kruto poškodbo desnega gležnja, zaradi katere je moral Gomes v ponedeljek pod nož.

Opravičil se mu je pred kamerami

O tem, kako hudo je bilo v zadnjih dneh Sonu pri srcu, je pokazal z dejanjem na tekmi lige prvakov v Beogradu. Ko je dosegel prvega od dveh zadetkov na gostovanju pri Crveni zvezdi, ga sploh ni proslavljal, ampak z milostnim pogledom v kamere poslal sporočilo Gomesu in ga prosil odpuščanja.

Po dvoboju, ki so ga Londončani dobili s 4:0 in se utrdili na drugem mestu skupine, je v mikrofon BT Sport povedal, kako hudo mu je bilo v zadnjih dneh. ''Zelo mi je žal, da je prišlo do nesreče. Preživljal sem zelo naporne in težke dneve in spoznal, kako srečen sem lahko, ker sem lahko računal na podporo soigralcev in navijačev,'' je pojasnil Azijec.