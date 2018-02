Sodnik, ki je brcnil in izključil nogometaša, prejel kazen

Tony Chapron

Francoski sodnik Tony Chapron tri mesece ne bo delil pravice na nogometnih zelenicah v Franciji. Suspenz si je prislužil 15. januarja, ko je na tekmi med Nantesom in Paris St. Germainom brcnil nogometaša Nantesa Diega Carlosa, nato pa mu je pokazal še drugi rumeni karton in ga izključil.

V hitrem napadu sta Tony Chapron in Diego Carlos na igrišču izbrala isto smer, po trku je sodnik padel, pri tem pa brcnil Carlosa, soigralca slovenskega nogometnega reprezentanta Reneja Krhina. Zadevo so si podrobno ogledali pri francoski zvezi in sodniku dodelili trimesečni suspenz in trimesečno pogojno kazen.