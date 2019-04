Sodišče predsednika Barcelone oprostilo pranja denarja, v aferi Neymar še čaka na sodbo

Sodišče v Španiji je nekdanjega predsednika katalonskega nogometnega velikana Barcelona Sandra Rosella oprostilo obtožb in krivde za pranje denarja v poslih z nekdanjim predsednikom brazilske nogometne zveze. Rosella čaka še eno sojenje, in sicer zaradi izogibanja plačilu davka, korupcije in poneverb pri odhodu Neymarja iz Santosa leta 2013.

Španskim organom pregona ni uspelo predložiti dovolj trdnih dokazov, da je Rosell kriv poneverb oziroma pranja denarja v višini 20 milijonov evrov v poslu s televizijskimi in medijskimi pravicami v Braziliji od leta 2006.

Skupaj z Rosellom so bili obtoženi še njegova žena in še štirje posamezniki. Vse je špansko sodišče v Madridu oprostilo. Tožilstvo jim je očitalo, da so poskušali prikriti priliv denarja in se se izogniti plačilu davkov v Španiji za denar, ki naj bi nezakonito zaslužili v poslu z nekdanjim predsednikom brazilske nogometne zveze Ricardom Teixeiro.

Sumljiv naj bi posel, sklenjen leta 2006 prek družbe na Kajmanskih otokih, nanašal pa se je televizijske oziroma marketinške pravice za prenose 24 prijateljskih nogometnih tekem brazilske izbrane vrste. Zakonca Rosell sta bila posrednika pri poslu.

Rosell, ki je nekdaj živel in posloval v Braziliji, in njegova žena naj bi na podlagi te pogodbe za pomoč prejela približno 15 milijonov evrov, do tega naj bi zakonca dobila 6,6 milijona evrov, 8,4 milijona pa jih je bilo namenjenih Teixeiri. Na Teixeiro je naletelo ameriško pravosodje ob preiskavi korupcijskega škandala, ki je pretresel mednarodno nogometno federacijo Fifa.

Sumljiv naj bi bil tudi polog v vrednosti pet milijonov evrov, ki naj bi jih prejel Rosell od multinacionalke Nike za pokroviteljstvo brazilske reprezentance.

Rosella čaka še sojenje v zadevi Neymar, zaradi katere je nekdanji prvi mož Barcelone leta 2014 odstopil z mesta predsednika katalonskega kluba.