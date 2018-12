Konec japonske pravljice slovenskega Zlatana

"Za mano so sijajna štiri leta. Ponosen sem na vse trenutke, ki sem jih tukaj doživel skupaj s soigralci in navijači. Posebej naslov azijskega prvaka je bil prečudovit. Tega ne bom pozabil nikoli. Vsak dan, ki sem ga prebil v klubu, je bil nekaj posebnega. Mesto je bilo meni in moji družini všeč. Užival sem. Moj sin je velik navijač Urawe. Navijači so nekaj posebnega. Vsi nogometaši so ponosni, da imajo lahko take navijače. Oni so tisti, ki so mi dajali energijo. Oni so največja razlika, ko Urawo primerjamo z drugimi klubi. Tudi zame ste bili najboljši navijači," se je s čustvenim nagovorom od navijačev Urawe Red Diamonds poslovil Zlatan Ljubijankić, ki je v klub prišel januarja 2015 iz še enega japonskega kluba, Omiye Ardije, katerega član je bil pred tem od julija 2012.

V tem času se je z Urawo veselil dveh pokalnih lovorik, daleč največji uspeh pa je dosegel lani, ko je Urawi pomagal do drugega naslova azijskega prvaka v klubski zgodovini, potem pa z njo nastopil tudi na klubskem svetovnem prvenstvu.

Danes 34-letni nekdanji slovenski reprezentant, ki ga pomnimo predvsem po golu v mreži ZDA na svetovnem prvenstvu 2010 (za Slovenijo je v 48 nastopih zabil šest golov), je za Urawo odigral 128 tekem v najrazličnejših tekmovanjih in zabil 24 golov.