Ni Haalanda, ni panike – Man City zanesljivo v finale

Izbranci Josepa Guardiole so bili veliki favoriti v dvoboju proti tekmecem iz Japonske. Srečanje je izpustil Norvežan Erling Haaland, ki je zaradi poškodbe stopala manjkal že na zadnjih treh tekmah. Skandinavec je pripotoval v Savdsko Arabijo in ima več priložnosti za nastop v finalu. Polfinalno tekmo je izpustil tudi Kevin de Bruyne, ki pa z ekipo zdaj že trenira, potem ko si je poleti huje poškodoval stegensko mišico. Njegova vrnitev bi predstavljala veliko okrepitev Cityju, ki je v zadnjih tednih v angleškem prvenstvu pokazal ogromno ranljivosti in zaostal za vrhom.

Prvi gol na tekmi je dosegel član Urawe Marius Hoibraaten, a v lastno mrežo. Zmago Manchestra s 3:0 sta v drugem polčasu potrdila Mateo Kovačić in Bernando Silva. Premoč evropske ekipe je bila res izrazita: 74-odstotna posest žoge in 9:0 v strelih znotraj okvira vrat. City prvič po osmih tekmah (v vseh tekmovanjih) ni dobil gola.

Fluminense je v ponedeljek premagal egiptovski Al Ahly z 2:0. Za zasedbo iz Ria de Janeira sta v drugem polčasu zadela Kolumbijec Jhon Arias in John Kennedy. Tekma za tretje mesto med Al Ahlyjem in Urawo Red Diamond se bo v petek začela ob 15.30, finalna med Manchester Cityjem in Fluminensejem pa ob 19. uri. Zmagovalec bo dobil 4,6 milijona evrov, finalist 3,7 milijona, tretjeuvrščeni 2,3 milijona, četrtouvrščeni 1,85 milijona, petouvrščeni približno 930 tisoč, sedmouvrščeni pa 465 tisoč evrov.

