Fluminense prvi finalist klubskega SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Fluminenseja so prvi finalisti klubskega svetovnega prvenstva v Džedi. Brazilci so v polfinalu premagali egiptovski Al Ahly z 2:0 (0:0). Brazilci se bodo v finalu, ki bo petek, merili z boljšim iz torkovega polfinala med Manchester Cityjem in Urawo Red Diamonds.