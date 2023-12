Z zmago Al-Ittihada se je začelo klubsko SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometna kluba Al-Ittihad iz Savdske Arabije ter novozelandski Auckland City sta odigrala prvo tekmo na letošnjem klubskem svetovnem prvenstvu, ki ga gosti Džeda. Turnir bo trajal do 22. decembra, prvi favorit za končno zmago pa je zmagovalec evropske lige prvakov Manchester City.

Na uvodni tekmi je predstavnik gostiteljice Al-Ittihad, ki ima v svojih vrstah tudi Francoza N'Goloja Kanteja in Karima Benzemaja ter Brazilca Fabinha, je oceanijskega prvaka pričakovano ugnal precej zanesljivo s 3:0.

Gostitelji so vse tri zadetke dosegli v prvem polčasu, ko so zadeli Romarinho v 29., Kante v 34. ter Benzema v 40. minuti. Skupaj je savdska zasedba imela kar 27 strelov, tekmec pa le štiri.

Predstavnik Savdske Arabije bo v 2. krogu turnirja igral proti afriškemu prvak Al Ahlyju iz Egipta. Drugi par 2. kroga pa sestavljata mehiški Leon, prvak Severne in Srednje Amerike ter Karibov, ter japonska Urawa Red Diamonds, zmagovalka azijske lige prvakov. Tekmi bosta v petek.

Zmagovalca se bosta nato prebila v polfinale. Tam zmagovalca obračuna med Al Ahlyjem in Al-Ittihadom čaka brazilski Fluminense, sicer južnoameriški prvak, boljšega izmed Leona in Urawe pa evropski prvak Manchester City. Obračuna bosta 18. in 19. decembra.

Nato bosta še 22. decembra tekma za tretje mesto in finale. Zmagovalec bo dobil 4,6 milijona evrov, finalist 3,7 milijona, tretjeuvrščeni 2,3 milijona, četrtouvrščeni 1,85 milijona, petouvrščena po približno 930.000, sedmouvrščeni pa 465.000 evrov.

To bo zadnji turnir s sedmimi ekipami, leta 2025 bodo začeli razširjeno obliko tekmovanja z 32 ekipami. Nato bodo turnirje izvajali na štiri leta.

