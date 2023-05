Urawa Red Diamonds z avtogolom osvojili azijsko ligo prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Urawa Red Diamonds so osvojili azijsko ligo prvakov.

Nogometaši Urawa Red Diamonds so osvojili azijsko ligo prvakov. Foto: Reuters

Nogometaši Urawa Red Diamonds so osvojili azijsko ligo prvakov, potem ko so na povratni tekmi finala kot gostitelji v Saitami pred 55.000 gledalci premagali branilce naslova, savdski Al-Hilal z 1:0. To je po remiju (1:1) s prve tekme v Rijadu zadostovalo za njihovo tretjo klubsko trofejo celinskih prvakov.