Slovenski selektor objavil seznam za Kazahstan in Wales

Selektor slovenske ženske nogometne reprezentance Borut Jarc je danes predstavil seznam igralk, na katere bo računal na naslednjih kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo s Kazahstanom in Walesom v začetku septembra, so sporočili iz Nogometne zveze Slovenije.

Slovenija je v dosedanjih osmih tekmah v kvalifikacijski skupini I zbrala 14 točk, kar jo uvršča na tretje mesto. Za drugouvrščenim Walesom zaostaja dve točki.

Slovenske igralke in selektor merijo na drugo mesto v skupini. najprej jo čaka tekma s Kazahstanom 2. septembra v Kranju, štiri dni pozneje še z Walesom v gosteh. Slovenija je sicer odločilni del kvalifikacij pričakala kot 45. reprezentanca na svetu, tako visoko Slovenke niso bile še nikoli.

"Prišli smo do zaključka zadnjega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Pred nami sta še dve tekmi - proti Kazahstanu in Walesu. Cilji so jasni. Punce so ciljno dobro usmerjene, vedo, kaj morajo storiti. Prisotna je velika želja po uspehu, da osvojimo to drugo mesto, za kar pa bo treba do treh točk na obeh tekmah," je za NZS dejal selektor Jarc.

Zaradi poškodb ne more računati na Nino Predanič, Adrijano Mori in Evo Vodušek. Po poškodbi pa se bo po letu dni premora v reprezentanco vrnila Nina Kajzba.

Na selektorjevem seznamu so Nina Kajzba (Roma), Kaja Eržen (Fiorentina), Nika Babnik (Clube de Albergaria), Lara Prašnikar (Eintracht Frankfurt), Lana Golob (Basel), Kristina Erman (Fortuna Sittard), Zala Kuštrin (Brescia Calcio), Mateja Zver (St. Pölten), Zala Meršnik (Sporting Club de Huelva), Dominika Čonč (Sampdoria), Sara Agrež (Wolfsburg), Izabela Križaj (ŽNK Olimpija Ljubljana), Ana Milović (ŽNK Olimpija Ljubljana), Sara Nemet (ŽNK Olimpija Ljubljana), Manja Rogan (ŽNK Olimpija Ljubljana), Zala Vindišar (ŽNK Olimpija Ljubljana), Lara Klopčič (ŽNK Pomurje Beltinci), Špela Kolbl (ŽNK Pomurje Beltinci), Kaja Korošec (ŽNK Pomurje Beltinci), Evelina Kos (ŽNK Pomurje Beltinci), Sara Makovec (ŽNK Pomurje Beltinci), Špela Rozmarič (ŽNK Pomurje Beltinci), Živa Galjot (ŽNK Radomlje), Sara Ketiš (Zaragoza Club de Futbol Femenino), Tina Marolt (Keflavik), Pamela Begić (ŽNK Ljubljana), Mirjam Kastelec (ŽNK Ljubljana) in Sara Gradišek (ŽNK Radomlje).

