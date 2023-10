Slovenski nogometni upi zanesljivi na Cipru

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je v Achnasu na Cipru igrala tretjo tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025. Izbranci Milenka Aćimovića so proti domači vrsti zmagali s 3:0 (2:0). Naslednja kvalifikacijska tekma slovenske upe čaka v torek ob 18. uri, ko bodo v Murski Soboti gostili Avstrijo.

Slovenski nogometni upi so v tretjem dvoboju dosegli drugo zmago v kvalifikacijski skupini H. Po uvodnem zmagoslavju nad tekmeci iz Bosne in Hercegovine v Sarajevu z 2:1 so v predmestju Larnake danes na kolena položili še Ciprčane, v drugem dvoboju v Kopru pa so izgubili proti Francozom z 0:4.

Junak današnjega dvoboja je bil 20-letni Tio Cipot. Igralec Spezie v italijanski serie B je že v šesti minuti svoje soigralce popeljal do vodilnega gola po podaji Tjaša Begića, "vajo" pa je ponovil v 23. minuti po predhodni asistenci Davida Flakusa Bosilja.

Slovenski nogometaši so v nadaljevanju nadzirali potek dogajanja in v 76. minuti po zadetku Flakusa Bosilja potrdili pomembne tri točke. Že čez nekaj dni jih v največjem mestu v Prekmurju čaka obračun s severnimi sosedi, ki so na uvodnih dveh tekmah premagali tekmece iz BiH z 2:0, s Ciprčani pa igrali neodločeno 1:1.

"Današnja tekma je bila zelo pomembna, saj so gostovanja na Cipru vselej zelo težka. Mislim, da smo upravičili vlogo favorita. Ne bom dejal, da smo zmagali na preprost način, a tako, kot smo si zadali. V tekmo smo prenesli delo s treningov. V ekipi vlada dobro vzdušje, tako moramo samo nadaljevati. Za zadetka se lahko zahvalim celotni ekipi, saj brez podpore moštva ne bi zadel dvakrat. Nocoj sem bil uspešen jaz, naslednjič bo morda kdo drug. Ekipa vedno izpostavi posameznika, tokrat sem bil na srečo jaz," je po zmagi dejal Cipot.

Na EP bodo neposredno šle prvouvrščene ter tri najboljše drugouvrščene reprezentance iz vsake skupine. Preostale drugouvrščene bodo igrale dodatne kvalifikacije.

Ciper : Slovenija 0:3 (0:2) Stadion Ethnikos Achnas, sodniki: Munro, Bell in Rae (vsi Škotska). Strelca: 0:1 Cipot (6.), 0:2 Cipot (23.), 0:3 Flakus Bosilj (76.). Ciper: Kitos, Venizelu, Kerkez (od 82. Kumpari), Antoniu, Djiama (od 46. Dimitriu), Foti, Sacis (od 69. Pontiku), Okas, Vrontis, Georgiu (od 82. Kutsakos), Sava (od 46. Andreu). Slovenija: Leban, Ilenič, Ratnik, Kuzmič, Strajnar, Zeljković, Jevšenak (od 81. Ostrc), Begić (od 68. Brest), Sešlar (od 82. Pišek), Cipot (od 71. Pečar), Flakus Bosilj (od 82. Gradišar). Rumeni kartoni: Kerkez, Vrontis; Sešlar. Rdeči karton: /.