Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je po porazu Francije proti Avstriji z 1:2 v Nancyju osvojila prvo mesto v kvalifikacijski skupini H za nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto na Slovaškem. Slovenija je na osmih tekmah zbrala 17, Francija 16, Avstrija 15, Ciper pet, BiH pa tri točke.

Izbranci slovenskega selektorja Milenka Ačimovića so se tako kot vsi drugi zmagovalci devetih kvalifikacijskih skupin neposredno uvrstili na zaključni turnir, ki bo med 12. in 29. junijem prihodnje leto na Slovaškem.

Poleg Slovenije so prvo mesto v svojih skupinah osvojile še Italija, Španija, Nizozemska, Nemčija, Romunija, Portugalska in Danska. Edina neznanka je v skupini F, kjer imata možnosti za prvo mesto Ukrajina (24 točk) in Anglija (22). Ukrajina bo gostovala v Srbiji, Anglija pa bo gostila Azerbajdžan.

Na EP se bodo neposredno uvrstile še tri najbolje drugouvrščene izbrane vrste. Trenutno najbolje kaže Angliji, Franciji in Poljski, preostale drugouvrščene izbrane vrste pa čakajo dodatni kvalifikacijski tekmi za tri prosta mesta.

Na EP je že uvrščena Slovaška, gostiteljica zaključnega turnirja, ki bo drugo leto v Bratislavi, Trnavi, Košicah, Dunajski Stredi, Žilini, Trenčinu, Nitri in Prešovu.

