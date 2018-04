Velika zmaga Keka, ki čudežno napada hrvaški vrh

Slovenski nogometaši na delu v tujini

Matjaž Kek bo stiskal pesti za Hajduk

Matjaž Kek se je v soboto razveselil zmage nad Osijekom, s katero ostaja v boju za naslov hrvaškega prvaka. Foto: Twitter Nekdanji slovenski selektor Matjaž Kek je v soboto z Rijeko v majhnem derbiju 31. kroga hrvaškega prvenstva premagal Osijek (1:0). Dolgo časa je kazalo, da gledalci na Rujevici ne bodo videli zadetka, nato pa je premoč gostiteljev, ki so imeli od 74. minute igralca več, kronal Jakov Puljić. V 88. minuti je odločil zmagovalca in ohranil Rečane v boju za hrvaški naslov.



Kekova četa v tej sezoni brani naslov hrvaškega prvaka. Čeprav je še pred kratkim za vodilnim Dinamom zaostajala krepko nad 10 točk, pa je zadnja rezultatska kriza modrih omogočila Rečanom, da so se Zagrebčanom približali na šest točk prednosti.



Navijači Rijeke tako lahko še upajo na čudež. V nedeljo bodo stiskali pesti za splitski Hajduk, ki bo v večnem derbiju ob 17. uri na razprodanem Poljudu pred okrog 35 tisoč gledalcev gostil Dinamo. Če bi Dalmatinci premagali Zagrebčane, bi se lahko v zelo resen boj za lovoriko vrinila tudi Rijeka, ki bo v prihodnjem krogu gostovala prav pri Dinamu.



Kakšen je trenutni vrstni red pri vrhu hrvaškega prvenstva? Dinamo ima 66, Hajduk 61, Rijeka (s tekmo več) pa 60 točk.

Zadetek Puljića za zmago Rijeke z 1:0:

Jan Oblak je še vedno blizu temu, da še tretjič postane najboljši vratar prve španske lige. Foto: Guliver/Getty Images

Vratarji:

Jan Oblak: potem ko je v četrtek na tekmi v San Sebastianu prejel kar tri gole, je kljub temu še vedno v igri, da še tretjič prejme nagrado zamora, za vratarja z najmanj prejetimi goli v španski ligi. V 33 prvenstvenih krogih je prejel le 18 golov in ima pet krogov pred koncem prvenstva pred vratarjem Barcelone Marcom Andrejem ter Stegnom, ki je v torek v Vigu prejel dva gola in je zdaj pri številki 19, še vedno gol prednosti.

Tokrat ga v nedeljo ob 20.45 na domačem štadionu Wanda Metropolitano z Atleticom, ki je na drugem mestu, čaka tekma proti Betisu, ki je na petem mestu in je v izjemni formi. Zmagal je na vseh šestih zadnjih prvenstvenih tekmah, ki jih je odigral. Za vodilno Barcelono ima Atletico sicer devet točk zaostanka, pred Realom na tretjem mestu pa pet točk prednosti.

Vid Belec: z osmouvrščeno Sampdorio v prvi italijanski ligi v nedeljo ob 15. uri čaka gostovanje pri Laziu, ki se bori za ligo prvakov in je trenutno četrti. Tudi tokrat najverjetneje ne bo dočakal priložnosti za debi v moštvu iz Genove, h kateremu je prišel pozimi. Tekmo naj bi namreč spet začel na klopi za rezerviste.

Jan Koprivec: Pafos je v soboto v skupini za obstanek prekinil niz slabših rezultatov in v gosteh premagal Ermis z 1:0. Pafos ostaja na predzadnjem mestu, a ima pred najslabšim Olympiacosom iz Nikozije ogromno prednost 12 točk, tako da si je že zagotovil obstanek. Primorec tokrat ni branil, ampak spremljal dvoboj s klopi za rezervne igralce.

Miha Mevlja se v Rusiji z Zenitom poteguje za ligo prvakov. Foto: Getty Images

Branilci:

Kenan Bajrić: potem ko se je s Slovanom iz Bratislave sredi tedna uvrstil v finale slovaškega pokala, bo zdaj po dveh zaporednih prvenstvenih porazih, po katerih je na tretjem mestu za vodilnim Spartakom iz Trnave zaostal za 13 točk, v nedeljo ob 17. uri gostoval pri Trenčinu, ki je na petem mestu.

Jure Balkovec: z Barijem, za katerega v zadnjem času zelo pogosto igra, je v soboto v drugi italijanski ligi osvojil točko na gostovanju pri Foggii. Odigral je vso tekmo, končni rezultat je znašal 1:1, Bari pa je na sedmem mestu, ki pelje v končnico za napredovanje v serie A.

Bojan Jokić: novopečeni kapetan Slovenije bo v ruski premier ligi v nedeljo ob 18. uri gostoval pri moskovski Lokomotivi, ki je na prvem mestu in se bori za naslov. Ufa je trenutno šesta. Kranjčanov nastop je vprašljiv, saj ima težavo s poškodbo.

Luka Krajnc: s Frosinonejem, ki je trenutno na drugem mestu druge italijanske lige, ki ob koncu sezone prinaša neposredno uvrstitev v prvo ligo, ga v ponedeljek ob 20.30 čaka derbi kroga proti vodilnemu Empoliju Mihe Zajca.

Miha Mevlja: z Zenitom, s katerim se bori za drugo mesto, ki vodi v ligo prvakov, bo v nedeljo ob 13. uri v ruski premier ligi gostoval pri Arsenalu iz Tule, ki je sedmi. Slovenski branilec, ki je z Zenitom trenutno četrti, a ima le dve točki manj od moskovskega Spartaka na drugem mestu, naj bi tudi tokrat igral od prve minute.

Nemanja Mitrović: po dveh porazih na zadnjih dveh prvenstvenih tekmah je z Jagiellonio zdrsnil s prvega mesta najboljše poljske lige, a ima za vodilnim Lechom Poznanom le točko zaostanka. Tokrat bo v soboto ob 20.30 gostoval pri Koroni v Kielcah Gorana Cvijanovića, ki so na šestem mestu.

Aljaž Struna: s Palermom, ki je trenutno na tretjem mestu druge italijanske lige, je v soboto doma visoko odpravil Avellino (3:0) in prekinil niz slabših rezultatov, saj v zadnjih štirih tekmah ni občutil sladkosti zmage. Pirančan je odigral vso tekmo.

Nejc Skubic: s Konayporom bo v prvi turški ligi dejaven v nedeljo ob 15. uri, ko bo s soigralci gostil Kasimpaso. Tekmo naj bi začel od prve minute.

Miha Zajc si lahko z Empolijem že v tem krogu zagotovi napredovanje v prvo italijansko ligo. Foto: Guliver/Getty Images

Vezisti:

Valter Birsa: v zadnjem času je izgubil status prvokategornika pri italijanskem prvoligašu Chievu. Od prve minute ni igral že šest tekem. Tako naj bi bilo tudi v nedeljo ob 15. uri, ko se bodo Verončani pred domačimi navijači udarili z milanskim Interjem Samirja Handanovića.

Domen Črnigoj: z Luganom je v prvi švicarski ligi v soboto v razburljivem srečanju v gosteh ostal praznih rok pri Grasshoperju (3:4). V igro je vstopil v 57. minuti, ko je njegov klub zaostajal z 1:2.

Josip Iličić: Atalanto v nedeljo ob 15. uri v prvi italijanski ligi čaka domača tekma proti Torinu. Nogometaši iz Bergama, ki so na sedmem mestu, se potegujejo za Evropo, a tudi tokrat ne bodo mogli računati na enega glavnih mož svoje ekipe. Kranjčan je še vedno poškodovan in od reprezentančne tekme proti Belorusiji v Ljubljani, na kateri je staknil poškodbo, ni igral. Tako naj bi bilo tudi tokrat.

Kevin Kampl: RB Leipzig je po hudem domačem porazu proti Hoffenheimu (2:5) v 31. krogu nemškega prvenstva vse bolj oddaljen od mest, ki vodijo v ligo prvakov. Za četrtouvrščenim Bayerjem zaostaja štiri točke. Slovenski reprezentant, ki je sobotni poraz spremljal s klopi za rezervne igralce, je vseeno vesel. Razveselila ga je boljša polovica, s katero pričakujeta otroka, kar je zvezdnik slovenskega in tudi nemškega nogometa ta teden ponosno delil z javnostjo.

Rene Krhin: Nantes je v prvi francoski ligi v petek doma remiziral z Rennesom (1:1). Žal brez pomoči izkušenega slovenskega vezista, ki se je prejšnji teden poškodoval, tako da ni kandidiral za srečanje.

Jasmin Kurtić: s Spalom, ki se krčevito bori za obstanek v prvi italijanski ligi, je v soboto na domačem igrišču doživel proti Romi, polfinalistu lige prvakov, visok poraz. Izgubil je z 0:3, Belokranjčan pa je odigral vso tekmo.

Rajko Rotman: z Götzepejem ga v prvi turški ligi v nedeljo ob 15. uri čaka gostovanje pri Akhisarsporju.

Leo Štulac: Venezia je v soboto v drugi italijanski ligi na tekmi 37. kroga druge italijanske lige na gostovanju pri Novari zmagala s 3:1 in se na lestvici povzpela na šesto mesto, ki pelje v končnico za napredovanje v serie A. Primorec je dvoboj spremljal na klopi za rezervne igralce.

Benjamin Verbič: med tednom se je s kijevskim Dinamom uvrstil v finale ukrajinskega pokala in zabil tretji gol na osmem nastopu v njegovem dresu, odkar je pozimi prišel z Danske. V prejšnjem krogu je s soigralci dobil derbi proti Šahtarju in se vodilnemu prvoligašu iz Donecka približal na tri točke zaostanka na vrhu lestvice. Dobro serijo bo skušal nadaljevati v nedeljo ob 16. uri, ko gostuje pri zadnjeuvrščenem klubu ukrajinske premier lige v skupini za prvaka.

Miha Zajc: z Empolijem dirja nazaj v prvo italijansko ligo, na vrhu drugoligaške razpredelnice ima že kar 11 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem. V ponedeljek bi si praktično že lahko zagotovil vrnitev v serie A, ob 20.30 bo na derbiju kroga gostoval pri drugouvrščenem Frosinoneju. Če bo zmagal, bo za zagotovitev cilja potreboval samo eno zmago, morda – če Palermo in Parma ne zmagata – pa si celo že zagotovi napredovanje. Na Apeninskem polotoku se pojavljajo govorice, da sta na 23-letnega Slovenca vrgla oko prvoligaša Udinese in Fiorentina, oba pa naj bi morala po poročanju italijanskih medijev za nekdanjega člana Olimpije odšteti pet milijonov evrov, če ga bosta želela spraviti v svoje vrste.

Andraž Šporar upa, da bo začel zadevati tudi v slovaškem prvenstvu. Foto: Vid Ponikvar

Napadalci:

Robert Berić: s Saint Etiennom ga v prvi francoski ligi v nedeljo ob 17. uri čaka domača tekma s Troyesom. Po tem, ko je po dveh tekmah, na katerih ni dobil priložnosti za igro, na zadnji tekmi nastopil od prve minute, naj bi tokratni obračun spet začel na klopi Saint Etienna.

Roman Bezjak: po dveh porazih na zadnjih dveh prvenstvenih tekmah je z Jagiellonio zdrsnil s prvega mesta najboljše poljske lige, a ima za vodilnim Lechom Poznanom le točko zaostanka. Tokrat bo v soboto ob 20.30 gostoval pri Koroni v Kielcah Gorana Cvijanovića, ki so na šestem mestu. Na desetih prvenstvenih tekmah je do zdaj dosegel dva gola. S strelskim učinkom ne more biti najbolj zadovoljen, zato se bo zagotovo potrudil, da izboljša statistiko, če bo dobil priložnost za igro.

Tim Matavž: prejšnji konec tedna je prekinil strelski post, ki je trajal od decembra lani, in zabil deseti prvenstveni gol za Vitesse, potem pa med tednom zadel še enkrat. Zdaj je pri enajstih prvenstvenih golih, njegov Vitesse pa se je razvrstil na sedmo mesto, kar pomeni, da se bo ob koncu prvenstva, ki se bo začel prihodnji konec tedna, s soigralci potegoval za Evropo. Ta konec tedna bo počival.

Andraž Šporar: potem ko se je s Slovanom iz Bratislave sredi tedna uvrstil v finale slovaškega pokala, bo zdaj po dveh zaporednih prvenstvenih porazih, po katerih je na tretjem mestu za vodilnim Spartakom iz Trnave zaostal za 13 točk, v nedeljo ob 17. uri gostoval pri Trenčinu, ki je na petem mestu. Medtem ko je v pokalu na treh tekmah zabil dva gola, med drugim tudi ta teden, je v prvenstvu dolžnik. Na osmih prvenstvenih tekmah je dosegel le en gol.

Na seznamu so nogometaši, ki so se znašli na prvem reprezentančnem seznamu novega selektorja Tomaža Kavčiča za prijateljski tekmi proti Avstriji v Celovcu in Belorusiji v Ljubljani marca letos.

