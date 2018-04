Oblak razkril, kaj bo z Atleticom, če bo odšel

"Bomo videli. Če bom nadaljeval pri Atleticu, bomo rasli skupaj, če ne, pa bo klub vseeno rasel in napredoval," je po zadnji tekmi madridskega Atletica dejal slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak in s tem še povečal ugibanja o tem, ali se bo poleti resnično poslovil od španske prestolnice. Za Škofjeločana, ki se mu nasmiha nova lovorika zamora, se zanimajo PSG, Liverpool, Arsenal in Juventus.

Prvi vratar madridskega Atletica Jan Oblak bi bil lahko eden osrednjih junakov poletnega prestopnega roka. Zanj se po poročanju španskega športnega dnevnika AS zanima kopica evropskih velikanov. Med njimi naj bi bila najbolj zagreta PSG in Liverpool, omenjajo pa tudi Arsenal in Juventus.

Škofjeločanu so zato po nedeljskem remiju med Atleticom in Betisom, ko je že 21. v tej sezoni v španskem prvenstvu ohranil mrežo nedotaknjeno (0:0), predstavniki španske sedme sile namenjali tudi vprašanja o tem, ali namerava zamenjati klubsko okolje.

Atletico bo napredoval v vsakem primeru

Škofjeločan se pripravlja na četrtkov spektakel, ko se bosta v prvi polfinalni tekmi evropske lige pomerila Arsenal in Atletico. Tudi topničarji se zanimajo zanj. Foto: Guliver/Getty Images Oblak je v svojem, že skoraj diplomatskem slogu odvrnil, da na tem področju ni novosti. "Z Atleticom me veže pogodba, ki sem jo podaljšal pred dvema letoma," je povedal novinarjem. "Nihče ne ve, kaj se bo zgodilo, niti sam. Zdaj bi rad dobro končal sezono, ni izključena niti možnost, da osvojimo lovoriko. Potem pa bomo videli, kako naprej. Imam pogodbo z Atleticom in ne razmišljam o ničemer drugem kot o Atleticu," si želi 25-letni Slovenec končati sezono z lovoriko.

Lahko jo osvoji v evropski ligi, kjer se je uvrstil v polfinale. Tam ga čaka londonski Arsenal, ki ima v tem tekmovanju veliko motivacijo, saj si lahko prisluži vozovnico do lige prvakov, zato čakata rdeče-bele dve zelo zahtevni preizkušnji.

Oblak ima pogodbo z Atleticom sklenjeno do leta 2021, v njej pa vrednost odkupne klavzule, s katero bi imeli opravka poletni snubci, znaša okroglih sto milijonov evrov. Nekdanji vratar Olimpije in Benfice je prepričan, da bo Atletico še napredoval. V tej sezoni se mu v španskem prvenstvu nasmiha naslov podprvaka, saj je štiri kroge pred koncem na drugem mestu, v Evropi pa je po jesenskem spodrsljaju v ligi prvakov na dobri poti, da osvoji prvo evropsko lovoriko v obdobju, ko je njegov prvi vratar slovenski as.

"Prepričan sem, da lahko Atletico še raste. Veliko je že napredoval in se pri tem zagotovo ne bo ustavil, čeprav je to vse prej kot preprosto. Prepričan sem, da bo še napredoval," je optimističen glede klubske prihodnosti madridskega velikana, ki od lani stanuje na prekrasnem štadionu Wanda Metropolitano.

Bo po štirih letih zapustil Madrid?

Diego Simeone tako spoštuje Oblaka, da ga je pred kratkim oklical za najboljšega vratarja na svetu. Foto: Reuters Nato je spregovoril tudi o tem, kaj bi se zgodilo s klubom, če bi ga zapustil in odšel drugam. "Bomo videli, kaj se bo zgodilo z menoj. Pogodba z Atleticom me veže do leta 2021. Če bom nadaljeval v klubu, bomo rasli skupaj, če ne bom, pa bo klub vseeno rasel," je dejal in s tem povečal ugibanja o tem, ali bo prvič po letu 2014 menjal klubsko okolje. Takrat je Atletico zanj Benfici plačal 16 milijonov evrov. Če bo poleti zapustil špansko prestolnico, bo blagajna Los Colchoneros prejela več kot šestkrat višji znesek od tistega, ki ga je pred štirimi leti plačala za slovenskega čuvaja mreže.

V otoških medijih ne manjka napisov, da bi rad Oblaka med svojima vratnicama pozdravil Liverpool. Klub, ki je v igri za evropski naslov, ni zadovoljen z Belgijcem Simonom Mignoletom. Ta se je znašel na izhodnih vratih, navijačev pa še vedno ni prepričal Nemec Loris Karius, ki bo skušal v polfinalu lige prvakov ustaviti napadalce Rome.

Za Oblaka se zanima tudi PSG, veliki kralj francoskih zelenic, ki se mu obeta trojna krona. V Evropi ni tako uspešen, saj mu v ligi prvakov vedno malo zmanjka, da bi storil korak več in se povzpel na vrh.

Nasmiha se mu tretja zaporedna lovorika

Atletico bo do konca španskega prvenstva odigral še štiri tekme. Tekmeci vsaj na papirju niso zahtevni, tako da bi lahko Oblak ohranil prednost pred Marcom-Andrejem ter Stegnom v boju za lovoriko zamora, ki jo španski športni dnevnik Marca podeljuje vratarju španskega prvoligaša z najmanj prejetimi goli v sezoni.

Marc-Andre ter Stegen je v soboto z Barcelono na Oblakovem štadionu Wanda Metropolitano osvojil španski pokal. V prvenstvu je še neporažen, a ga do konca sezone čaka še nekaj zelo zahtevnih izzivov. Foto: Reuters

Prvi vratar Atletica je prejel 18, Nemec med vratnicama Barcelone pa 19 zadetkov. Treba je dodati, da mora ter Stegen braniti še na petih tekmah, od tega tudi na večnem derbiju z Real Madridom, kar je voda na mlin Oblaku, da ohrani primat v španskem prvenstvu in že tretjič zapored osvoji prestižno nagrado zamora. Nato sledi vroče poletje, v katerem naj ne bi manjkalo bogatih snubcev …