Janu Oblaku so se poklonile španske in angleške legende

Slovenski as deležen pohval

Predstave Jana Oblaka, ki iz tekme v tekmo skrbi za nove presežke in navdušuje navijače Atletica, so na tako visoki ravni, da se je 25-letni Slovenec znašel na seznamu poletnih želja številnih evropskih velikanov. Ne želi ga le bogati novopečeni francoski prvak PSG, ampak tudi slavni angleški klubi.

Pojasnil, kaj prinaša Oblak Liverpoolu

Ian Wright je v zadnjih letih eden najbolj cenjenih televizijskih strokovnih nogometnih komentatorjev. Foto: Reuters Med njimi je tudi Liverpool, ki bo poleti skušal na nogometnem trgu poiskati novega prvega vratarja. Zanima se tudi za Oblaka, ki ima z Atleticom sklenjeno pogodbo do leta 2021, njegova odkupna klavzula pa znaša sto milijonov evrov. Tako lahko postane prvi Zemljan, ki bi v vlogi čuvaja mreže poskrbel za prestop, izražen s trimestnim številom milijonov evrov v nogometni zgodovini.

"Če se hoče Liverpool spustiti v izenačen boj z Manchester Cityjem, mora kupiti Oblaka," je za Sky Sports poudaril Ian Wright. Nekdanji zvezdnik Arsenala je mnenja, da bi Škofjeločan okrepil obrambno vrsto Liverpoola in predstavljal dodano vrednost Kloppovi ekipi, ki v angleškem prvenstvu za prvakom Cityjem zaostaja skoraj 20 točk. Temnopolti ljubljenec navijačev topničarjev je prepričan, da bi bilo drugače, če bi v vratih Liverpoola stal Oblak. "Je vratar, ki lahko s svojimi posredovanji neposredno pripelje ekipo do zmag."

Kaj ga dela tako posebnega?

Jan Oblak je na dobri poti, da si že tretjič zapored zagotovo lovoriko zamora. Foto: Guliver/Getty Images O slovenskem asu, vratarju z največjo tržno vrednostjo v zgodovini nogometne igre (po podatkih Transfermarkt.de je vreden 70 milijonov evrov!), so polni toplih besed tudi v Španiji. V deželi, kjer navdušuje z igrami v la ligi.

Atleticu se nasmiha visoko drugo mesto, Oblaku, danes ga čaka gostovanje v San Sebastianu pri Real Sociedadu, pa že tretja zaporedna lovorika zamora. Španski športni dnevnik Marca jo podeljuje vratarju z najmanjšim številom prejetih golov v sezoni. Nekdanji vratar Olimpije in Benfice je prejel le 15 zadetkov, največji tekmec Marc-Andre ter Stegen, edini, ki lahko ogrozi njegovo zmago, pa je moral po žogo v svojo mrežo že 19-krat.

Oblaku se torej nasmiha lovorika. "Ne poznam nobenega šampiona, ki ne bi imel dobrega vratarja. Atletico ima verjetno najboljšega na svetu," je pred dnevi izpostavil trener rdeče-belih Diego Simeone, napadalec Fernando Torres, ki bo po koncu sezone zapustil Madrid, pa je zaupal španskemu dnevniku AS, da v karieri še ni sodeloval z boljšim vratarjem, kot je Oblak.

Ekipo pomirja, ko vidi v vratih Oblaka

Časnik El Confidencial je iskal razloge, ki so Oblaka popeljali v elitno skupino vratarjev na svetu. Kaj ga dela tako posebnega? Abel Resino je v prejšnjem stoletju kraljeval v vratih Atletica, pred devetimi leti pa ga je vodil na tekmah lige prvakov. Nazadnje je kot trener vodil Granado. Foto: Reuters

"Oblak je fizično najbolje pripravljen nogometaš Atletica. Ima največjo odliko, kar jih lahko ima vratar. Žogo zadrži, blokira. To je zelo pomembno, saj s tem ne dovoljuje tekmecu, da bi po odbiti žogi dobil še eno priložnost v napadu. Zaradi tega se njegova obrambna vrsta počuti varneje. Oblak je postal tako dober vratar, ker je vrhunski v igri ena na ena z napadalcem, ker je odličen na tleh, visoke žoge mu ne predstavljajo preglavic, največji razlog za njegovo popolnost pa je to, da ustavlja strele. Ko soigralci pogledajo proti vratom, vidijo zanesljivega vratarja. To jih pomirja in dela ekipo psihološko še močnejšo," meni 58-letni Abel Resino, legendarni vratar Atletica, ki si lasti kar nekaj rekordov. Tudi tega, da je ostal v španskem prvenstvu nepremagan 1.275 minut zapored, kar je bil dolgo časa tudi evropski rekord, nato pa mu ga je izmaknil Edwin van der Sar v vratih Manchester Uniteda. Resino je bil pred leti tudi trener Atletica.

Bo šlo v tretje rado?

V ligi Europa ga v polfinalu čaka londonski Arsenal, eden morebitnih poletnih snubcev, ki išče naslednika Petra Čecha. Foto: Getty Images O Oblaku sta razpredala še dva nekdanja španska vratarja, ki sta si v la ligi pridobila ogromno izkušenj. Andoni Cedrun, nekdanji vratar Athletica in Zaragoze, je izpostavil preprostost, s katero Oblak rešuje naloge v vratih. "Po Victorju Valdesu še nisem videl vratarja, ki bi tako dobro in učinkovito ustavljal žogo," je dejal 57-letni Bask.

Besedo je dobil tudi Cesar Sanchez, nekdanji vratar madridskega Reala, Valladolida, Tottenhama, Zaragoze in Valencie. "Oblak je vratar, ki ga odlikuje stalna prisotnost. Je raznovrsten, dober v različnih prvinah," pravi 46-letni Španec, ki je imel pri belih baletnikih to smolo, da je branil ravno takrat, ko je med vratnicama kraljeval kapetan Iker Casillas. V sezoni 2001/02 je za kratek čas izkoristil poškodbo Casillasa in v ligi prvakov, kjer so beli baletniki tudi po zaslugi prekrasnega zadetka Zinedina Zidana v finalu premagali Bayer Leverkusen z 2:1, zbral pet nastopov.

Jeseni ga čakajo reprezentančni izzivi v ligi narodov. Foto: Vid Ponikvar

Evropsko lovoriko, svojo prvo v karieri, lahko osvoji tudi Oblak. Z Atleticom se bo že prihodnji teden prvič v polfinalu evropske lige udaril z Arsenalom. Ravno z nekdanjim klubom Wrighta, ki je o njem povedal toliko lepega. Prvemu vratarju slovenske izbrane vrste, ki še ni branil pod vodstvom novega selektorja Tomaža Kavčiča, izkušenj z velikih tekem ne manjka. Branil je tako v finalu evropske lige (2014 z Benfico) kot tudi lige prvakov (2016 z Atleticom). Obakrat je ostal praznih rok po loteriji kazenskih strelov in objokoval usodo. Je letos napočil trenutek, ko se bo znašel na evropskem vrhu?