Na 30. dirki Po Sloveniji tudi kolesarji ekipe INEOS Grenadiers

Britanska ekipa seveda na potrebuje posebne predstavitve, ljubitelji kolesarstva jo poznajo po številnih zmagah na največjih dirkah, predvsem so si ime utrdili z zmagami na Dirki po Franciji. Z napredkom drugih ekip so izgubili svoj dominanten položaj, vendar so vedno čisto pri vrhu in na njihove kolesarje je treba biti pozoren čisto vsak tekmovalni dan.

Ekipa je nastala leta 2009, sprva pod imenom Team Sky. Ime novega pokrovitelja INEOS je prevzela leta 2019, Grenadiers pa so dodali leta 2021. Kdo točno bo v imenu ekipe dirkal na letošnji slovenski pentlji še ni znano, zagotovo pa se ekipa v Slovenijo vrača z visokimi cilji in ne prihaja samo občudovati lepot Slovenije.

Leta 2015 je bil Mikel Nieve za takratno ekipo Sky v skupni razvrstitvi drugi, popoln pohod na zeleno majico pa mu je preprečil slovenski as Primož Roglič.

Na 30. dirki Po Sloveniji bo tako skupaj nastopilo 23 ekip, od tega sedem ekip s statusom WorldTeam.

