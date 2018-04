Oblak vrnil vratarja Barcelone v igro

Slovenski nogometaši na delu v tujini

Nekaj slovenskih nogometnih legionarjev je bilo na delu tudi sredi tedna. Jan Oblak je z Atleticom na gostovanju v Baskiji prejel kar tri zadetke. Benjamin Verbič je z golom pomagal Dinamu iz Kijeva do uvrstitve v finale ukrajinskega pokala. Strelec Andraž Šporar in Kenan Bajrić sta se s Slovanom prebila v finale slovaškega pokala, Matjaž Kek in Matic Črnic sta z Rijeko korak bližje zagrebškemu Dinamu, na Nizozemskem je Tim Matavž dosegel že 11. zadetek.

Matjaž Kek se je približal Dinamu

Matjaž Kek je trener Rijeke že več kot pet let zapored. S tem je poskrbel za rekord kluba in hrvaškega prvenstva. Foto: Grega Valančič/Sportida Nekdanji slovenski selektor je Rijeko v 30. krogu hrvaškega prvenstva popeljal do vedno prestižne zmage na lokalnem spopadu v Pulju. Rečani so v gosteh z 1:0 premagali Istro 1961, ki se krčevito bori za obstanek in bi lahko po tem krogu zdrsnila na zadnje mesto. Dolgo časa je kazalo, da navijači Rijeke na štadionu Aldo Drosina ne bodo dočakali zmage. Zadetkov ni bilo vse do 77. minute, nato pa je rezervist, občasni reprezentant BiH Zoran Kvržić, kmalu po vstopu v igro zatresel domačo mrežo in dosegel zmagoviti gol.



To je bila pomembna zmaga Rijeke, s katero je najbolj priljubljeni Slovenec na Hrvaškem lažje prebolel sramoten sobotni poraz in občutek nemoči pri Rudešu (2:4). "Najpomembnejše je bilo to, da smo po zadnjem porazu v Zagrebu osvojili tri točke. Pogrešali smo veliko igralcev, bili nervozni in delali napake, ki se nam ponavadi ne dogajajo. V Pulju smo ostajali brez točk tudi takrat, ko smo igrali v bistveno močnejši zasedbi, zdaj pa smo zmagali. Igralci so dojeli, da lahko prihajajo do zadetkov in zmag le z odločnim pristopom. Zato bi jim rad čestital," je po zmagi povedal Kek ter poudaril, da kljub temu, da je Istri v boju za obstanek dragocena vsaka točka, gledajo le nase. To bodo počeli vse do konca sezone.



Dan po zmagi mu je bilo lahko še bolj žal, da je Rijeka v soboto nepričakovano doživela poraz pri zagrebškem Rudešu. Če ne bi, bi se vodilnemu Dinamu približala na šest točk, saj so modri v sredo doma razoračali maloštevilne gledalce in ostali praznih rok proti Osijeku (0:1). Za splitskim Hajdukom zaostaja štiri točke.

Oboževalci Jana Oblaka ne skoparijo z načinom, kako pridobiti njegovo pozornost in dragoceni spominek. Foto: Reuters

Vratarji:

Jan Oblak: Atletico Madrid je v četrtek na gostovanju v San Sebastianu v 33. krogu španskega prvenstva izgubil kar z 0:3 proti Real Sociedadu in s tem vodilni Barceloni omogočil priložnost, da si že v prihodnjem krogu zagotovi naslov španskega prvaka. Katalonci imajo pred Atleticom 12 točk prednosti. Slovenski vratar je na štadionu Anoeta branil vso tekmo in prvič v tej sezoni na eni tekmi prejel tri zadetke. V tej sezoni jih je skupaj v la ligi prejel 18.

Še vedno se mu nasmiha tretja zaporedna lovorika zamora, a si je po visokem porazu v Baskiji močno otežil možnosti in se znašel v težavah. Omenjena nagrada, ki jo podeljuje španski športni dnevnik Marca, bo po koncu sezone romala v roke vratarju španskega prvoligaškega kluba, ki bo prejel najmanj zadetkov. Edini Oblakov resen tekmec za lovoriko je prvi čuvaj mreže Barcelone Marc-Andre ter Stegen, ki je moral v tej sezoni na tekmah la lige po žogo v svojo mrežo 19-krat, tako da se obeta do konca sezone še zanimiv dvoboj.

Vid Belec: Sampdoria je v sredo na domačem igrišču s poznim zadetkom, doseženim v 90. minuti, premagala Bologno z 1:0. Štajerec je dvoboj spremljal na klopi za rezervne igralce. Tako bo moral na debi med vratnicama kluba iz Genove, kateremu se je pridružil v zimskem prestopnem roku, še malce počakati.

Jan Koprivec: s Pafosom je v prvi polfinalni pokalni tekmi gostoval pri Apollonu, ki se mu po odmevnih nastopih v Evropi nasmiha še naslov prvaka. V Limasolu je izgubil kar z 0:4, tako da ima prihodnjo sredo, ko bo odigral povratni dvoboj pred svojimi navijači, le še simbolične možnosti za napredovanje v finale.

Luka Krajnc se s Frosinonejem poteguje za napredovanje v serie A. Po zmagi v torek je na lestvici poskočil na drugo mesto, ki vodi neposredno med najboljše. Za vodilnim Zajčevim Empolijem zaostaja kar 11 točk. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Branilci:

Kenan Bajrić: tretjeuvrščeni Slovan iz Bratislave v prvi slovaški ligi za vodilnim Spartakom iz Trnave zaostaja 13 točk, tako da izgublja boj za naslov prvaka. Vseeno se mu nasmiha lovorika, saj se je v slovaškem pokalu uvrstil v finale. V polfinalu je izločil prav Spartak. Prva polfinalna tekma v Bratislavi se je končala z remijem (1:1), natanko takšen je bil rezultat tudi na povratni tekmi v Trnavi (1:1), tako da je o finalistu odločala loterija kazenskih udarcev. Slovan je bil natančnejši. Ljubljančan je odigral vso tekmo (ni bilo podaljškov), v 64. minuti pa je prejel rumeni karton.

Belasí postúpili do finále! Trnavu vyradili po penaltovom rozstrele, v ktorom brankár Michal Šulla chytil dva trnavské pokusy. Rozhodujúcu penaltu premenil @SavicevicVukan pic.twitter.com/tihvpCYw0s — ŠK Slovan Bratislava (@SKSlovan) April 18, 2018

Jure Balkovec: Bari, ki je v italijanski drugi ligi na petem mestu, je v torek na štadionu San Nicola na dvoboju 36. kroga serie B remiziral z Novaro (1:1). Nekdanji branilec Domžal je spremljal dvoboj s klopi za rezervne igralce.

Bojan Jokić: novopečeni kapetan Slovenije med tednom ne bo dejaven. V nedeljo bo s šestouvrščeno Ufo gostoval pri vodilnem klubu ruskega prvenstva Lokomotivu. Dvoboj se bo začel ob 18. uri.

Luka Krajnc: Frosinone je v torek v 36. krogu serie B na gostovanju pri Avellinu zmagal z 2:0 in se na lestvici povzpel na visoko drugo mesto. Štajerec je branil vso tekmo, njegov klub pa je oba zadetka na srečanju dosegel v zadnjih šestih minutah.

Miha Mevlja: Zenit je v sredo v zaostali tekmi ruskega prvenstva na svojem štadionu premagal moskovskega Dinama z 2:1 in se na lestvici povzpel na tretje mesto. Primorec je odigral vso tekmo. Dvoboj je bil zelo razburljiv, saj so gostje v 88. minuti izenačili na 1:1, nato pa so gostitelje v zadnji minuti dosegli zadetek za končno zmago.

Nemanja Mitrović: z Jagiellonio, ki je bila dolgo časa vodilna, zdaj pa je padla na tretje mesto, a za vodilnim Lechom zaostaja le točko, med tednom ne bo dejaven. Pripravlja se na sobotno tekmo poljskega prvenstva. Jagiellonia bo v skupini za prvaka gostovala pri Koroni v Kielcah, kjer igra Goran Cvijanović.

Aljaž Struna: Palermo je v torek v 36. krogu druge italijanske lige gostoval pri Cittadelli in osvojiil točko (0:0). Gledalci niso videli zadetkov. Pirančan je odigral vso tekmo in na začetku drugega polčasa prejel rumeni karton. Rožnati so na tretjem mestu serie B, zaostanek za vodilnim Empolijem pa se je povečal na 13 točk.

Nejc Skubic: Konyaspor, ki je v prejšnji sezoni blestel in osvojil turški pokal, se je v tej znašel v hudih težavah. Po 27 nastopih je na 16. mestu, ki vodi v drugo ligo. Med tednom ne bo dejaven, ampak se bo pripravljal na nedeljsko srečanje s Kasimpaso. Začelo se bo ob 15. uri.

Benjamin Verbič je v prejšnji sezoni s Köbenhavnom osvojil dvojno dansko krono. Bi lahko v tej sezoni osvojil dve lovoriki z Dinamom iz Kijeva? Foto: Vid Ponikvar

Vezisti:

Valter Birsa: Chievo je v sredo v 33. krogu italijanskega prvenstva na gostovanju pri Spalu, sosedu na lestvici, osvojil pomembno točko v boju za obstanek (0:0). Verončani so z 31 točkami na 16., Spal pa z dvema manj na 17. mestu. Primorec je dvoboj spremljal na klopi za rezervne igralce.

Domen Črnigoj: Lugano je v sredo v derbiju začelja 30. kroga švicarskega prvenstva v gosteh odpravil Sion in si izboljšal uvrstitev, saj je skočil na šesto mesto. Nekdanji zvezni igralec Kopra je odigral vso tekmo in v 84. minuti prejel rumeni karton.

Josip Iličić: odkar se je vrnil z zadnje reprezentančne akcije, ne igra, saj se je na tekmi proti Belorusiji poškodoval. Tako je bilo tudi v sredo, ko je klub iz Bergama v gosteh premagal že skoraj odpisanega Beneventa, ki je na zadnjem mestu in je v tej sezoni zbral le 14 točk (3:0). Atalanta jih ima kar 38 več.

Kevin Kampl: RB Leipzig vse bolj izgublja stik z mesti, ki ob koncu sezone prinašajo ligo prvakov. Trenutno je na petem mestu, za četrtim mestom pa zaostaja štiri točke. Do konca sezone so še štiri tekme. Rdeče bike, ki so prejšnji teden izpadli iz Evrope, v soboto čaka zelo pomembna tekma. Doma bodo ob 15.30 gostili Hoffenheim.

Rene Krhin: Nantes je med tednom počival in se pripravljal na petkovo tekmo 34. kroga francoskega prvenstva, ko bo doma ob 19.30 pričakal Rennes. Nastop Štajerca je zaradi poškodbe, ki jo je staknil na zadnji tekmi in zaradi nje odigral le 16 minut, pod vprašajem.

Jasmin Kurtić: Spal je v sredo doma remiziral proti Chievu (0:0). Na lestvici ostaja na 17. mestu, ki še zadošča za obstanek v druščini najboljših. Belokranjec je nastopil vso tekmo. Tako so zdravstvene težave že preteklost.

Rajko Rotman: Götzepe je med tednom počival. Pripravlja se na petkovo tekmo 30. kroga turškega prvenstva, ko bo na domači zelenici skušal premagati Akhisarspor.

Leo Štulac: Venezia je v torek v drugi italijanski ligi v 36. krogu premagal Virtus Entello z 2:0. Nekdanji nogometaš Kopra je odigral vso tekmo. Venezia je ohranila sedmo mesto, ki po koncu rednega dela sezone (42 krogih) še vodi v dodatne kvalifikacije za napredovanje v serie A.

Benjamin Verbič: po sladki nedeljski zmagi nad Šahtarjem se je Dinamo Kijev v ukrajinskem pokalu zlahka uvrstil v finale. V sredo se je v polfinalu pomeril s tretjeligaškim klubom Dnipro-1 in zmagal s 4:1. Končni rezultat je v 66. minuti postavil Vojničan, ki je v igro vstopil na začetku drugega polčasa, ko je Dinamo že vodil s 3:0. "Prejel sem lepo dolgo podajo od Ruslana Rotana. Pred tem sem zapravil dve priložnosti za zadetek, zato sem bil še toliko bolj srečen, ko sem zadel. Veselim se že finala proti Šahtarju," je po visoki zmagi dejal slovenski reprezentant. Kijevčani ostajajo v boju za dvojno krono, saj v prvenstvu za Šahtarjem zaostajajo le še tri točke.

Miha Zajc: Empoli je v torek v drugi italijanski gostoval pri Ceseni in znova navdušil. Zmagal je s 3:2 in s tem še povečal prednost pred zasledovalci, ki mu zagotavlja ekspresno vrnitev med najboljše v Italiji. Pred drugouvršenim Frosinonejem ima kar 11 točk prednosti. Primorski vezist, ki je v tej sezoni dosegel že osem zadetkov, prispeval pa tudi devet podaj, tako da je eden izmed najbolj vročih nogometašev v serie B, je odigral 69 minut. Ko je zapustil igrišče, je bil že dosežen končni rezultat 3:2.



Na Apeninskem polotoku se pojavljajo govorice, da sta na 23-letnega Slovenca vrgla oko prvoligaša Udinese in Fiorentina, oba pa naj bi morala po poročanju italijanskih medijev za nekdanjega člana Olimpije odšteti pet milijonov evrov, če ga bosta želela spraviti v svoje vrste.

Andraž Šporar je v sredo pomagal Slovanu do vstopa v finale slovaškega pokalnega tekmovanja z zadetkom v 11. minuti. To je bil njegov drugi zadetek v slovaškem pokalu. Foto: Twitter

Napadalci:

Robert Berić: med tednom je počival in se pripravljal na nedeljsko tekmo 34. kroga francoskega prvenstva, ko bo na štadionu Geoffroy-Guichard gostoval Troyes. Krčan je letos v dresu zelenih dosegel pet zadetkov. Nazadnje se je na seznamu strelcev znašel 3. marca.

Roman Bezjak: z Jagiellonio, ki je bila dolgo časa vodilna, zdaj pa je padla na tretje mesto, a za vodilnim Lechom zaostaja le točko, med tednom ni bil dejaven. Pripravlja se na sobotno tekmo poljskega prvenstva. Jagiellonia bo v skupini za prvaka gostovala pri Koroni v Kielcah, kjer igra Goran Cvijanović.

Tim Matavž: Vitesse je v sredo na razburljivi tekmi 32. kroga nizozemskega prvenstva izgubil s 3:4 pri tretjeuvrščenem AZ Alkmaarju. Primorec se je vpisal med strelce v 40. minuti, ko je izenačil na 2:2. Odigral je vso tekmo, v tej sezoni pa je v prvenstvu dosegel že 11 zadetkov. Vitesse je po porazu v Alkmaarju padel na sedmo mesto, ki še vedno obeta nadaljevanje sezone v skupini za nastop v evropski ligi.

Andraž Šporar: tretjeuvrščeni Slovan iz Bratislave v prvi slovaški ligi za vodilnim Spartakom iz Trnave zaostaja 13 točk, tako da izgublja boj za naslov prvaka. Vseeno se mu nasmiha lovorika, saj se je v slovaškem pokalu uvrstil v finale. V polfinalu je izločil prav Spartak. Prva polfinalna tekma v Bratislavi se je končala z remijem (1:1), natanko takšen je bil rezultat tudi na povratni tekmi v Trnavi (1:1), tako da je o finalistu odločala loterija kazenskih udarcev. Slovan je bil natančnejši. Edini zadetek za Slovan je v 11. minuti dosegel prav Šporar. To je bil njegov drugi zadetek v slovaškem pokalu, odkar se je iz Nemčije preselil v Bratislavo.

Na seznamu so nogometaši, ki so se znašli na prvem reprezentančnem seznamu novega selektorja Tomaža Kavčiča za prijateljski tekmi proti Avstriji v Celovcu in Belorusiji v Ljubljani marca letos.

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini: