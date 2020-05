Slovenski nogometaš v škripcih

Čeprav je pred dnevi za Planet dejal, da zaradi koronavirusa ni mogel zapustiti Nemčije in je bil v obdobju karantene in vseh ostrih varnostnih ukrepov osredotočen le na nogomet, mu trener Jens Keller ni ponudil priložnosti. Dvajsetletni vezist tako ostaja pri štirih nastopih za nemškega drugoligaša in le 70 odigranih minutah.

Za Gnezdo Čerina pa to ni bila edina slaba novica, Nürnberg je po drugi zaporedni ničli na 15. mestu le še dve točki oddaljen do selitve v tretjo ligo. Prav vsi trije njegovi zasledovalci so ta konec tedna zmagali, kar pomeni, da so se z ekipo znašli v zelo težkem položaju.

