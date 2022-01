Slovenski nogometaš si je našel nov klub

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometaš Tim Matavž ima nov klub. 33-letnik se je preselil v Ciper, kjer bo kariero nadaljeval pri klubu Omonia, so danes sporočili iz kluba. Slovenec in ciprska ekipa sta sklenila pogodbo za leto in pol.