Šporar zabil za zmago, hat-trick Ožbolta #video

Andraž Šporar je postal ljubljenec navijačev Middlesbrougha, ko je konec decembra zabil na treh tekmah zapored. Sobotni gol Ljubljančana proti Coventryju pa je bil dovolj za zmago proti neposrednemu tekmecu za preboj v premier ligo. "Velike tri točke. Navijači, kot vedno ste bili izjemni," je po tekmi na Instagramu zapisal 27-letni slovenski reprezentant. Middlesbrough se je s tretjo zaporedno zmago prebil na šesto mesto. Za trenutno drugim Blackburnom (to mesto vodi neposredno v prvo angleško ligo) zaostaja osem točk, a ima eno odigrano tekmo manj.

To je Šporarjev sedmi gol v championshipu. Je prvi strelec svoje ekipe.

Še en slovenski napadalec, o katerem pa bolj redko poročamo, je zabil ta konec tedna. To je 25-letni Alen Ožbolt, ki je pred sedmimi leti iz Domžal prestopil v drugo ekipo Borussie iz Dortmunda. Nato je zamenjal več klubov, trenutno pa igra za Hapoel Haifo v prvi izraelski ligi. Ob zmagi nad Beiterjem iz Jeruzalema s 5:1 je Ožbolt dosegel hat-trick.

Skupaj je na 19-ih odigranih tekmah zabil deset golov, s čimer je drugi najučinkovitejši igralec lige. To je bila sicer osma zmaga na 20-ih tekmah za Hapoel Haifo, s katero so na prvenstveni lestvici na petem mestu.

Kurtić, prvi strelec grške lige, igra z Olympiacosom

Jasmin Kurtić Foto: Guliver Image Najbolj vroč slovenski legionar to sezono Jasmin Kurtić s PAOK-om tekmo grškega prvenstva igra to nedeljo. In to ne katerokoli tekmo, temveč derbi z vodilnim Olympiacosom. Kurtić je s 13 goli prvi strelec lige. Na zadnjih šestih tekmah, ki jih je igral, je dal vselej vsaj en gol (skupaj pa kar devet). Pred tednom dni so s 4:0 premagali Volos (gol in podaja za Kurtića). So drugi na lestvici, devet točk za Olympiacosom.