Liverpool napad okrepil s Kolumbijcem

Angleški nogometni prvoligaš Liverpool je svoj napad okrepil s kolumbijskim reprezentantom Luisom Diazem. Dosedanji nogometaš portugalskega Porta je v Argentini opravil zdravniški pregled in podpisal pogodbo do konca junija 2027. Kot poročajo angleški mediji, bo Liverpool zanj plačal 40 milijonov evrov odškodnine in še 20 milijonov bonusih. Petindvajsetletni Diaz je pred Portom igral še za Barranquillo in Atletico Junior.

Dejan Kuluševski Foto: Reuters Po poročanju Sky Sporta Italie pa se je okrepil tudi tekmec Liverpoola iz angleške lige Tottenham. Ta si je od italijanskega Juventusa do konca sezone za pet milijonov evrov izposodil Dejana Kuluševskega. Če se Tottenhamu uspe prebiti v ligo prvakov in če bodo izpolnjeni še nekateri drugi pogoji, bodo morali Londončani Šveda odkupiti za dodatnih 35 milijonov evrov. Nekateri italijanski mediji sicer poročajo o tem, da bo celoten prestop vreden 45 milijonov evrov.

Na poti k Tottenhamu pa naj bi bil še en igralec Juventusa, in sicer Rodrigo Bentancur. Njegov prestop naj bi bil vreden 20 milijonov evrov in nekaj dodatkov. Po drugi strani pa je Juventus blizu temu, da se okrepi z Denisom Zakario. Petindvajsetletni švicarski vezist, zdaj še član nemškega prvoligaša Borussie Mönchengladbach, naj bi Torinčane stal le pet milijonov evrov. Zakarii namreč konec sezone poteče pogodba.