Ronaldo pozabljen, Juventus ima novo sedmico #video

Vemo, kdo je nazadnje v Juventusu nosil številko 7. Zdaj ima ta novega lastnika. Dušan Vlahović je novi član stare dame. Podpisal je za štiri sezone in pol.

Nič več CR7, zdaj je čas za DV7. Tako v predstavitvenih videih sporočajo pri italijanskem nogometnem velikanu Juventusu. V petek zvečer so tudi uradno potrdili, da je njihov novi član Dušan Vlahović. 22-letni in 190 centimetrov visoki napadalec je v Torino prišel iz Firenc, sicer pa gre za otroka beograjskega Partizana.

Fiorentina bo za odškodnino, saj je imel z njo pogodbo do poletja 2023, dobila najmanj 70 milijonov evrov (plus dodatki). Vlahović, ki je prav na dan podpisa pogodbe praznoval rojstni dan, pa bo na sezono zaslužil 14 milijonov oziroma po plačilu davka sedem milijonov evrov. Podpisal je za štiri sezone in pol.

V tej sezoni je za Fiorentino zabil 20 golov, 17 na 21 tekmah serie A (obenem je še podal za pet golov), tri pa še na treh v italijanskem pokalu. Je prvi strelec italijanskega prvenstva. Že v prejšnji sezoni je dal 21 golov. V koledarskem letu 2021 pa je v serie A zabil 33 golov, s čimer je izenačil rekord lige. Toliko jih je dal tudi Cristiano Ronaldo.

Vlahović je imel veliko snubcev, med drugim sta ga v svojih vrstah želela tudi Tottenham in Arsenal. A zanj je bila edina izbira Juventus.