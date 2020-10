Slovenke poražene v Rusiji

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v Moskvi igrala svoj osmo tekmo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2022. Izbranke Boruta Jarca so igrale proti Rusiji in izgubile z 0:1 (0:0). Predzadnja kvalifikacijska preizkušnja Slovenke čaka čez štiri dni v Estoniji.

Slovenija in Rusija sta dvoboj v Moskvi začeli z enakim točkovnim izkupičkom. Obe ekipi sta do te tekme zbrali po 12 točk, s tem da Rusinje na tekmi manj. Tako sta bili na drugem in tretjem mestu lestvice, na vrhu je nedotakljiva Nizozemska.

Prvo medsebojno tekmo so takrat oslabljene Slovenke proti Rusinjam doma izgubile z 0:1. Tudi zato so v Rusijo šle brez strahu. "Naš cilj je jasen. Vse igralke so dobro pripravljene, vse smo v optimalnem tekmovalnem ritmu. Rusije se ne bojimo," je pred dvobojem zagotavljala Kaja Eržen.

Jarc, ki je med drugimi zaradi bolezni pogrešal Matejo Zver, je tekmo začel s postavo Zala Meršnik, Sara Agrež, Špela Rozmarič, Lana Golob, Kaja Eržen, Kaja Korošec, Dominika Čonč, Nina Predanič, Pamela Begič, Špela Kolbl in Lara Prašnikar. V nadaljevanju pa sta dobili priložnost še Sara Makovec in Zala Kuštrin.

Foto: Getty Images

V prvem polčasu ni bilo zadetkov, Slovenke pa so bile povsem enakovredne domači vrsti. V drugem polčasu so Rusinje počasi prevzemale pobudo in v 68. minuti je bilo precej vroče pred slovenskimi vrati, a je ostalo pri 0:0, zato pa so domačinke povedle v 74. minuti, ko je v bližini gola sama ostala Nelly Korovkina. V 81. minuti so gostiteljice zapravile še eno lepo priložnost, dobro je posredovala Meršnikova.

Ob porazih z Rusijo, ki sta močno poslabšala možnosti Slovenk za želeno drugo mesto v skupini, imajo Slovenke sicer še zmagi proti Kosovu (5:0, 3:0), zmagi proti Turčiji (6:1, 3:1) ter poraza proti Nizozemski (2:4, 1:4). Zadnjo kvalifikacijsko tekmo pa bo slovenska vrsta igrala 1. decembra v Kopru proti Estoniji.

Na evropsko prvenstvo se neposredno uvrstijo vse zmagovalke devetih skupin in po tri najboljše drugouvrščene zasedbe. Šesterica preostalih drugouvrščenih bo nastopila v dodatnih kvalifikacijah.

Skupina A:

Rusija : Slovenija 1:0 (0:0)

Lestvica:

1. Nizozemska 7 tekem - 21 točk

2. Rusija 7 - 15

3. Slovenija 8 - 12

4. Kosovo 6 - 9

5. Estonija 6 - 1

6. Turčija 6 - 1