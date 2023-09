Slovenke pod vodstvom novega selektorja danes v Zenici

"Kljub končnemu rezultatu menim, da smo proti Češki odigrale zelo dobro. Ne preostane nam drugega, odločene smo, da gremo proti Bosni in Hercegovini po tri točke. Drugo sploh ne pride v poštev. Bi pa bila ta zmaga lepa nadgradnja igre, ki smo jo pokazale proti Češki," pred tekmo pravi vezistka Dominika Čonč.

Slovenke so doslej odigrale le dve tekmi z BiH in obe izgubile, a je od teh že precej časa. Zdaj so izbranke Saše Kolmana tiste, ki so višje na lestvici Mednarodne nogometne zveze. Same so 40., tekmice pa 68.

Slovenke bodo po gostovanju v BiH v 3. krogu 27. oktobra igrale v Belorusiji, 31. oktobra pa bodo v 4. krogu gostile istega tekmeca. V zadnjih dveh krogih bo Slovenija 1. decembra gostila BiH, za konec pa 5. decembra igrala na Češkem.

Saša Kolman je na položaju selektorja nasledil Boruta Jarca. Foto: www.alesfevzer.com

V ligi B je skupaj v štirih skupinah 16 ekip. Zmagovalke skupin bodo napredovale v ligo A, drugouvrščene se bodo v dodatnih kvalifikacijah merile s tretjeuvrščenimi iz lige A za preboj v najvišji rang tekmovanja, najboljše tretjeuvrščene iz lige B pa bodo igrale za obstanek s tremi najboljšimi drugouvrščenimi iz lige C.

Najslabša tretjeuvrščena ekipa iz lige B bo neposredno izpadla v najnižjo ligo, ligo C.