Vstopnic zmanjkuje, Kek noče staviti le na mladost

Slovenski nogometaši so v Stožicah nazadnje nastopili pred tremi meseci in remizirali proti Danski (1:1). Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska nogometna reprezentanca bo v četrtek gostila Severno Irsko. Z zmago se bo približala vrhu, z morebitnim neuspehom pa bi si močno pokvarila možnosti za preboj na Euro 2024. Selektor Matjaž Kek poudarja, da je treba biti spoštljiv in analitičen do nasprotnika, ki mu je v preteklosti povzročal veliko preglavic, vseeno pa verjame fantom, da lahko s pozitivno, zmagovalno miselnostjo zadovoljijo apetite navijačev. Tudi s pomočjo najbolj izkušenega dvojca Oblak – Kurtić, ki sta izpustila junijski tekmi.

Ljubljana bo v četrtek priča novemu nogometnemu spektaklu. Največji nogometni objekt v Sloveniji je bil letos že večkrat poln. V zadnjih mesecih sta izstopali reprezentančna tekma Slovenije proti Danski (1:1) in kvalifikacijska tekma lige prvakov med Olimpijo in Galatasarayem (0:3), ko so gostitelji ostali brez zmage. Bi se lahko tokrat polne tribune v Stožicah veselile zmage?

V predprodaji je na voljo le še 1.500 vstopnic, kar priča o tem, da bo Kekovo četo znova pozdravil velik obisk. Navijači, ki si želijo ogledati četrtkov dvoboj, lahko danes še zadnjič kupijo vstopnice v predprodaji. Če bodo to naredili na dan srečanja, bodo morali za njih odšteti dvakrat več.

Mu bodo varovanci pripravili najlepše darilo?

Selektor Matjaž Kek bo v soboto dopolnil 62 let. Foto: Vid Ponikvar Selektor Matjaž Kek se zaveda ogromnega vložka, ki ga prinaša tekma. Kvalifikacije se bodo kmalu prevesile v drugo polovico, zmaga nad Otočani pa bi Sloveniji ponudila bistveno lepše izhodišče v boju za vozovnico na Euro 2024. Tudi zaradi tega, ker bo v nedeljo gostovala pri zadnjeuvrščenem San Marinu, proti kateremu bo absolutni favorit. Sodeč po stavnicah in uvrstitvi na lestvici pa bo favorit tudi proti Severnim Ircem, ki so v uvodnih štirih nastopih zbrali le tri točke, a obenem prejeli zgolj tri zadetke.

"Po eni strani sem prepričan, da je treba biti spoštljiv in analitičen do nasprotnika, po drugi strani pa sem prepričan, da moramo najprej razmišljati o svoji kakovosti. Kako vse skupaj, kar smo pokazali, kar imamo, prenesti na igrišče in doseči cilj, ki ga imamo pred sabo, z neko pozitivno, zmagovalno miselnostjo. Z njo želimo zadovoljiti svoje apetite in tudi apetite vseh vas in navijačev," dan pred tretjo domačo tekmo Slovenije v kvalifikacijah za Euro 2024 (najprej je ugnala San Marino z 2:0, nato remizirala z Dansko 1:1) razmišlja Mariborčan. V soboto bo dopolnil 62 let, varovanci pa mu lahko pripravijo najlepše mogoče darilo in z zmago nad Severno Irsko vrnejo Slovenijo v krog največjih kandidatov za nastop na Euru v Nemčiji.

V Ljubljano bo prišlo veliko navijačev Severne Irske, ki izbrano vrsto spremljajo po vsem svetu. Foto: Reuters

Zaveda se težavnosti tekmeca, ki je v zadnjih treh tekmah izgubil proti Finski, Danski in Kazahstanu vselej z 0:1, a zapravil kar nekaj priložnosti. Zaveda se njihove borbenosti in nepopustljivosti, s katero so v preteklosti že večkrat mešali štrene Slovenije. Nazadnje v kvalifikacijah za Euro 2012.

"Tudi če ne bodo imeli nobene možnosti, bodo šli na glavo. Drugače niti ne znajo. To je pozitiven pristop v športu, takšni so tudi kot ljudje," selektor Kek svoje izbrance pripravlja na nepopustljivost Otočanov. "Hkrati pa moramo razvijati tudi sebe, svojo zmagovalno miselnost. Dokler se tekma ne konča, nikomur ne priznamo, da je boljši od nas," je odločen zadnji trener, ki je vodil slovensko reprezentanco na velikem tekmovanju (SP 2010). Severno Irsko bo skušal premagati tudi s pomočjo taktične discipline in pragmatičnosti.

Vrnitev najbolj izkušenega dvojca

Jan Oblak je zaradi poškodbe vratu izpustil junijsko reprezentančno akcijo. Foto: Grega Valančič/Sportida Selektor Kek bo pred srečanjem opravil le dva resnejša treninga. Ponedeljkov je bil bolj namenjen regeneraciji po napornih klubskih izzivih. Slovenski strateg vseeno ni zaskrbljen, saj tudi zaradi tega ne prisega na eksperimentiranje z ekipo.

"Nekateri avtomatizmi se poznajo, zaradi tega nam je lažje. Pomemben je mentalni sklop. Zadovoljen sem, da vidim nasmejane fante. Pomembno je tudi, da sta z nami najbolj izkušena Jan Oblak in Jasmin Kurtić, saj tako na igrišču kot zunaj njega obstaja hierarhija, po drugi strani pa imamo tudi to mladost, energijo, prepričanje, da se lahko kosamo z vsakim," je spomnil tudi na mlajši del izbrane vrste, v kateri izstopata Benjamin Šeško in Jaka Bijol. "Staviti samo na mladost in predrznost je lahko ena stran, drugo pa predstavlja kakšna izkušnja, trenutek, ko se je treba znati odzvati. Tako na klopi kot na igrišču," je prepričan, da bo v četrtek prišla še kako prav vsaka izkušnja. Tako kapetana Jana Oblaka kot tudi Jasmina Kurtića, ki je po daljšem obdobju neprestanih težav s poškodbo kolena le odpravil težave.

Dvoboj petega kroga kvalifikacijskega ciklusa za Euro 2024 med Slovenijo in Severno Irsko se bo v četrtek v Stožicah začel ob 20.45.