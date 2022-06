Slika šopka fantastičnih tulipanov navdušuje. Jih prepoznate?

Nekdanji nogometni zvezdnik Marco Van Basten je na svojem Instagram profilu objavil fotografijo, na kateri pozira s svojima nekdanjima soigralcema, s katerima so v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja krojili podobo nogometne igre. "Tri mušketirji spet skupaj," je zapisal v opisu fotografije, ki je medtem zbrala že več kot 80 tisoč všečkov in več tisoč komentarjev.

Danes 57-letni Marco Van Basten in dve leti starejša Ruud Gullit in Frank Rijkaard so pisali zgodovino nizozemske reprezentance in italijanskega Milana, kjer so igrali v obdobju, ko so klubi v serie A lahko imeli največ tri tuje igralce.

Nizozemska trojka je skupaj igrala za nizozemsko reprezentanco, s katero so leta 1988 osvojili naslov evropskih prvakov, in italijanski Milan. Foto: Guliverimage

Z Milanom so osvojili tri naslove italijanskega prvaka, dva evropska pokala, dva Uefina superpokala, dva italijanska superpokala in interkontinentalni pokal, s tulipani pa naslov evropskih prvakov leta 1988.