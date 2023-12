Slavni Portugalec ni več trener Katarja

Nekdanji trener Real Madrida in Portugalske je selektorske naloge prevzel od Felixa Sancheza, njegova osnovna naloga pa je bila pripeljati Katar do svetovnega prvenstva 2026. Na prvih dveh tekmah kvalifikacij je Katar premagal Indijo in Afganistan, na dvanajstih tekmah pod njegovim vodstvom pa je zalivska država zabeležila pet zmag, dva remija in pet porazov.

Katarska nogometna zveza je sporočila, da se je s Portugalcem razšla v prijateljskem tonu, hkrati je zapisala, da bo reprezentanco odslej vodil Lopez, ki je obenem trener Al Wakraha iz tamkajšnjega prvenstva.

Katar je aktualni azijski prvak - naslov je osvojil pod vodstvom Sancheza, zlato medaljo pa bo branil v skupini s Kitajsko, Tadžikistanom in Libanonom.

