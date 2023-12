Udarec za Belgijce: na EP brez zvezdnika

Čuvaj mreže madridskega Reala je trenutno v procesu rehabilitacije po težji avgustovski poškodbi kolena, ki jo je skupil tik pred začetkom nove sezone. V tem tednu si je vzel čas za pogovor za radio Marca, v katerem je spregovoril tudi o reprezentančni prihodnosti. Njegove besede ne bodo razveselile navijačev Belgije.

Robert Gomez namreč poroča, da je Courtois razkril, da ne želi prehitevati vrnitve v tekmovalni ritem in bo tako izpustil evropsko prvenstvo, ki ga bo med 14. junijem in 14. julijem gostila Nemčija.

31-letnik se v naslednjem poletju želi čim bolje pripraviti na naslednjo sezono pod nadzorom trenerja vratarjev madridskega kluba Luisa Llopisa.

🚨 ¡𝐍𝐎𝐓𝐈𝐂𝐈𝐀 𝐦𝐚𝐝𝐞 𝐢𝐧 @RobertoGomezOC! 🚨



🧤🇧🇪 Thibaut Courtois le ha dicho al @realmadrid que no irá a la Eurocopa del próximo verano 😱



📍 Se quedará en Madrid con Llopis para recuperarse al 100% 💪



Belgijci bodo v skupini E igrali z Romunijo, Slovaško in zmagovalcem play-offa skupine 2, torej Izraelom, Bosno in Hercegovino, Ukrajino ali Islandijo. Na zadnjih dveh evropskih prvenstvih so obstali v četrtfinalu in zasedli peto mesto.

Kandidati za zamenjavo Courtoisa so Koen Casteels, Matz Sels in Thomas Kaminski.