Srbski mediji: Stojanović ostaja v bolnišnici

Slovenski nogometni trener Slaviša Stojanović, ki si služi kruh v Bolgariji, kjer vodi Levski iz Sofije, je bil v torek pozitiven na testiranju na novi koronavirus. Zdravniki mu niso predpisali le karantene, ampak ga premestili v bolnišnico. Bolgarski mediji so takrat poročali, da je njegovo stanje stabilno, a da zdravniki ne želijo ničesar prepustiti naključju, zato naj bi v bolnišnici na opazovanju ostal vsaj še od tri do štiri dni. Če bi bilo nato vse v najlepšem redu, bi se vrnil domov in nadaljeval karanteno, a se to ni zgodilo.

V soboto zvečer so se srbski mediji - Stojanović je v Srbiji močan pečat pustil kot trener Crvene zvezde - razpisali o tem, da se njegovo stanje naj ne bi izboljšalo, pač pa domnevno celo poslabšalo. Več medijev, ki so jih povzeli tudi v Bolgariji, poroča, da naj bi 51-letnik zaradi zapletov s koronavirusno boleznijo potreboval dodatni kisik, nekateri pišejo, da je celo priklopljen na respirator.

Stojanoviću želimo uspešno okrevanje.