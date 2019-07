Nogometaši Mure so se včeraj poslovili od evropskih tekmovanj. Tudi na drugi tekmi so se Prekmurci dobro upirali favoriziranemu Maccabiju, na koncu pa so bili znova prekratki, izraelska ekipa je slavila s 3:2 in Muro izločila iz kvalifikacij za ligo Europa. Kljub porazu so bili v taboru črno-belih po koncu tekme zadovoljni s prikazanim. "Z moje strani velik poklon igralcem in navijačem," je po koncu dejal trener Mure Ante Šimundža.

Povratna tekma pred polnimi tribunami Fazanerije se je za domače začela sanjsko. Že v šesti minuti je Luka Bobičanec presenetil gostujočega vratarja in domačim nogometašem in navijačem vrnil upanje za napredovanje. A v 32. minuti je padel gol tudi na drugi strani. Za izenačenje je poskrbel Muhamad Awad, dve minuti kasneje pa so bile po golu Yuvala Ashkenazija sanje Murašev potolčene.

V drugem polčasu so gostje vodstvo še povišali, nato pa je po podaji strelca prvega zadetka Bobičanca s svojim prvim zadetkom za Muro na 2:3 znižal Klemen Šturm. Muraši so si v nadaljevanju priigrali še nekaj priložnosti, a je ostalo pri tesnem porazu. Kljub izpadu so Prekmurci, ki so si igranje v Evropi v pretekli sezoni prve lige priigrali šele v zadnjem krogu, pustili dober vtis, s čimer se je več kot strinjal tudi trener Ante Šimundža.

Šimundža po porazu (video: Planet):

"Nismo si želeli izpada, ampak naleteli smo na boljšo ekipo. Bili so konkretnejši, tudi malo srečnejši. Pred dvema letoma smo bili v drugi ligi, zdaj pa igrali v Evropi zelo konkurenčno proti Maccabiju Haifi. To je dokaz prave poti, po kateri hodimo. Dejstvo je, da si nismo želeli na tak način dobiti zadetkov, a do izraza je prišla njihova kakovost. Ne moremo biti nezadovoljni, prevladala je individualna kakovost gostujočih nogometašev," je po koncu evropske poti povedal Šimundža.

S trenerjem se je strinjal tudi kapetan Mure Alen Kozar, ki kljub porazu ni bil pretirano razočaran. "Prikazali smo dobro igro, bili smo konkurenčni, povedli, imeli nekaj priložnosti, nato pa je prišla do izraza njihova kakovost. Dvakrat so lepo zadeli, nam pa se po tem ni uspelo pobrati. Poskušali smo z igro, da ne bi izgubili, a nam žal ni uspelo. Videli smo, kakšna je kakovost v Evropi in kako se igra na tej ravni. Zdaj se nam začne prvenstvo, novo poglavje, kjer želimo doseči, da lahko naslednje leto znova igramo v Evropi," je odločno napovedal Kozar.

Pridobili pomembne izkušnje

Muro je v četrtek spodbujalo več kot štiri tisoč gledalcev. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mura, ki se je pred dvema sezonama še merila v drugoligaški konkurenci, je že ob vrnitvi med najboljše slovenske klube pokazala, da meri visoko. Črno-beli so napredovali iz tekme v tekmo in si že v prvi sezoni priigrali nastop v evropskem tekmovanju. "Pridobili smo ogromno izkušenj v organizaciji, tekmovalnosti in o tem, kako je treba delovati na evropski ravni. Ne moremo pa biti zadovoljni, ker nismo napredovali. Iz minusov in iz plusov se bomo naučili in naredili korak naprej," je povedal Murin trener, ki je prepričan, da bodo pridobljene izkušnje ogromno pripomogle tudi k nadaljnjemu napredku kluba.

Po izpadu iz kvalifikacij se bodo nogometaši Mure povsem osredotočili na prvo ligo, kjer so v prvem krogu remizirali s Celjem (2:2). V nedeljo jih pred domačimi gledalci čaka obračun z novincem med prvoligaško elito Bravom.

