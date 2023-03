Šimundža nič več trener Ludogorca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni strokovnjak Ante Šimundža ni več trener bolgarskega prvoligaša Ludogorca. Kot so potrdili v klubu, ga je vodstvo razrešilo z mesta trenerja. Odločitev je padla po porazu na nedeljski domači tekmi proti Pirinu (0:1).

Ludogorec je sicer na drugem mestu v bolgarski ligi, ima štiri točke manj od vodilnega CSKA iz Sofije. Zdaj že nekdanji klub Anteja Šimundže je sicer daleč najvrednejši bolgarski prvoligaš, Transfermarkt ga ocenjuje na skoraj 40 milijonov evrov. V tem pogledu mu je najbližje Levski z 20 milijoni, tretji je CSKA Sofija s skoraj 17 milijoni.

Šimundža je Ludogorec prevzel januarja lani in ga popeljal do naslova prvaka, pred tem je uspešno vodil Muro, s katero je tudi osvojil naslov slovenskega prvaka v sezoni 2020/21.

Enainpetdesetletni nekdanji napadalec ima trenerske izkušnje tudi iz Gaka, Aluminija in Maribora. Član Ludogorca za zdaj ostaja Žan Karničnik, ki pa je do konca leta posojen v Celje. S tem so mediji v zadnjih dneh povezovali Šimundžo, a je vodstvo celjskega kluba za Sportklub zanikalo te govorice.