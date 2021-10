Shaqirija izkoristili za politično provokacijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neimenovani moški mu je hrbet pokril z jakno kosovske vojske iz časov oboroženih obračunov s Srbi. V poročilu švicarske zveze piše, da je pokazal prisebnost, jakno takoj s spravil s sebe in jo skril pred kamero. Človeka, ki je provociral, je policija našla in se mu obeta prepoved ogledov tekem.

"Shaqiri se je odzval zgledno, ostal miren in se ni odzval. Nesprejemljivo je, da nekdo igralčev intervju po tekmi skuša uporabljati v politične propagandne namene," so Švicarji zapisali v izjavi za javnost.

Tudi v srbski nogometni zvezi so dogodek ocenili kot škandal in namerno provokacijo, a del krivde prevalili tudi na Shaqirija in od evropske zveze zahtevali kazen tudi zanj.

Shaqiri je v preteklosti Srbe provociral tudi sam, leta 2018 je bil tudi denarno kaznovan zaradi neprimernega proslavljanja gola na tekmi svetovnega prvenstva proti Srbiji, Švica je tekmo dobila z 2:1.