Zadnji vozovnici za Katar 2022 Avstraliji in Kostariki

Avstralci se veselijo velike zmage nad Perujem in vozovnice za nastop v Katarju. Foto: Reuters

Na svetovno prvenstvo, ki ga bo konec leta gostil Katar, so se kot zadnji uvrstili Avstralci in Kostaričani. V tekmi dodatnih kvalifikacij je Avstralija po streljanju enajstmetrovk premagala Peru s 5:4, Kostarika pa je z 1:0 ugnala Novo Zelandijo.

Tekmo med Avstralijo in Perujem je v dodatni šesti seriji izvajanja enajstmetrovk odločil Awer Mabil. Alex Valera je bil na drugi strani neuspešen in s tem si je Avstralija vnovič priigrala sodelovanje na mundialu.

Na SP bo Avstralija igrala v skupini D skupaj s Francijo, Dansko in Tunizijo ter upala na ponovitev vsaj do leta 2006, ko so se Avstralci prvič v zgodovini prebili v osmino finala.

Uvrstitve v Katar se kot zadnji veselijo nogometaši iz Kostarike. Foto: Reuters Nova Zelandija pa je imela na odločilni tekmi tudi veliko nesreče, saj je bila prepričljivejša in nevarnejša, a je obramba okrog vratarja Keylorja Navasa, prvega zvezdnika Kostarike, zdržala vse pritiske.

Odločilni gol je že v tretji minuti srečanja dosegel Joel Campbell. Začel se je nalet Nove Zelandije, ki pa je zadnjih 20 minuti igrala z nogometašem manj od tekmecev, saj je bil izključen Kosta Barbarouses. Pred tem je ob koncu prvega dela za Novo Zelandijo Chris Wood tik pred odmorom celo zatresel nasprotno mrežo, a so sodniki po ogledu posnetka gol razveljavili.

Kostarika se je šestič prebila na svetovno prvenstvo, kjer se je najbolje odrezala leta 2014, ko se je prebila vse do četrtfinala. V Katarju bo igrala v težki predtekmovalni skupini skupaj s Španijo, Nemčijo in Japonsko.