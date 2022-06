Škandal, po katerem bi lahko Ekvador ostal brez SP 2022

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Južni Ameriki poteka prava nogometna drama. Navijači Ekvadorja so v skrbeh, saj bi lahko njihovi ljubljenci ostali brez nastopa na svetovnem prvenstvu, ki so si ga priigrali na zelenici v kvalifikacijah. Jabolko spora je 23-letni branilec Byron Castillo, ki ga Čilenci obtožujejo, da je ponaredil svoj rojstni list in da sploh ni Ekvadorec, temveč Kolumbijec. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) naj bi končno razsodbo v "aferi Castillo" podala v petek, 10. junija.