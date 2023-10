Messi tega ni vajen, v Miamiju so zaskrbljeni

Ko se je Lionel Messi pridružil Interju iz Miamija in na drugi strani velike luže sprožil messimanijo, nato pa je mladi klub iz Floride osvojil še prvo lovoriko (ligaški pokal), so navijači pričakovali, da se bo Inter vmešal tudi v boj za naslov najboljšega v ligi MLS. Po zadnjih neuspehih in odsotnosti Messija zaradi skrivnostne poškodbe, Inter je v noči na četrtek doživel hud poraz v Chicagu (1:4), je glavobol vodstva kluba, pri katerem ima pomembno besedo Anglež David Beckham, vse večji. Interju namreč grozi, da bo ostal brez končnice. Nahaja se šele na predzadnjem mestu, tako da ga lahko v play-off lige MLS popelje le še čudežni razplet.

Argentinski nogometni superzvezdnik Lionel Messi je vajen, da se njegovi klubi potegujejo za najvišja mesta in osvajajo prvenstva. To mu je večkrat uspelo pri Barceloni, s tem je imel izkušnje tudi v Parizu. Ko pa se je odločil, da ne bo sprejel nesramno bogate ponudbe iz Savdske Arabije in presenetil svetovno nogometno javnost s selitvijo v ZDA, je oblekel dres kluba, ki za zdaj še ne spada med najboljše v ligi MLS. Prihod 36-letnega Južnoameričana, ki ga občuduje cel svet in je lani zaznamoval SP 2022 v Katarju, je sprožil val navdušenja.

Lionel Messi je po prihodu k Interju blestel, prispeval ogromno zadetkov, klub iz Miamija pa je osvojil prvo lovoriko. Foto: Reuters

Povečalo se je zanimanje za nogomet, za srečanja Interja se je iskala vstopnica več, Messijevi dresi so se kupovali kot vroče žemljice. Evforijo je podžgala imenitna statistika argentinskega napadalca, ki si je hitro nadel kapetanski trak Interja, klub iz Miamija je osvojil prvo lovoriko (ligaški pokal), nasmihala se mu je še druga (ameriški pokal), nato pa je sledil šok.

Skrivnostna poškodba ga je oddaljila od zelenic

Messi, veliki junak, zaradi katerega so v ZDA vsi hiteli na stadione, se je poškodoval. Po reprezentančni akciji z Argentino je za klub nastopil le še enkrat, a na dvoboju s Torontom 20. septembra odšepal z igrišča še pred koncem prvega polčasa. Klub se ni nikoli izjasnil o konkretnosti njegove poškodbe, niti ni ponudil kakršnekoli zdravniške ocene o tem, kako dolgo bi lahko bil Messi odsoten z igrišč.

Prejšnji teden je začel Messi opravljati individualne treninge:

👀 SALE MESSI!



Lionel Messi walked out onto the training field during the final seconds of availability that media was allowed to watch practice.#InterMiamiCF #Messi𓃵 pic.twitter.com/8Hi3Bia4zN — Franco Panizo (@FrancoPanizo) September 29, 2023

Kot kaže, ima kapetan svetovnih prvakov težave s poškodbo mišice, pozitivna novica za vse navijače je ta, da je prejšnji teden začel opravljati individualne treninge, a se od takrat naprej še ni našel v krogu kandidatov za tekme.

Trener Gerardo Martino je pred tedni namignil, da se mu je obnovila starejša poškodba, ki pa naj ne bi bila hujše narave, tako da pričakuje njegovo vrnitev še pred koncem sezone. Tu pa nastopi težava, saj je Inter brez Messija na zadnjih treh tekmah lig MLS osvojil le dve točki, za nameček pa na lastnem stadionu izpustil priložnost za osvojitev ameriškega pokala, ko je izgubil proti Houston Dynamu (1:2).

Oboževalci Lionela Messija so v Chicagu zaman čakali na nastop Argentinca. Foto: Reuters

Stadion v Chicagu ni še nikoli tako pokal po šivih Miami je brez Lionela Messija v noči na četrtek izgubil na gostovanju v Chicagu. Chicago Fire, nekdanji delodajalec slovenskega napadalca Roberta Berića, je zmagal kar s 4:1, na igrišču pa je najbolj blestel dvakratni strelec Švicar Xherdan Shaqiri, nekdanji zvezdnik Bayerna, Interja in Liverpoola. Xherdan Shaqiri je dvakrat zatresel mrežo Interja in Chicago na lestvici na vzhodu lige MLS dvignil na osmo mesto. Foto: Reuters Na stadionu Soldier Field se je zbralo več kot 62 tisoč ljudi, kar je rekorden obisk v zgodovini kluba. Rekord ne preseneča, prišlo je ogromno častiteljev Messija, ki pa so zaman čakali na njegov nastop, temu primerno pa je bilo tudi njihovo razočaranje. Na stadionu Soldier Field v "vetrovnem mestu" je padel rekord, kar se tiče obiskanosti tekem Chicago Fire, nato pa je izostal nastop najbolj zvenečega imena v vrstah tekmecev. Foto: Reuters

Interju niso cvetele rožice v ligi MLS že pred prihodom Messija, saj je nabral tako malo točk, da se je zasidral pri dnu vzhodne konference lige MLS. Po prihodu napadalca iz Rosaria so se rezultati rapidno izboljšali, zadišalo je po srečnem koncu in preboju Interja v izločilni del, a so zadnji neuspehi, ko trener Martino ni mogel računati tako na pomoč Messija kot še enega poškodovanega zvezdnika, Španca Jordija Albe, spravili klub iz Miamija v nehvaležen položaj.

Bo Lionel Messi v tej sezoni, kjer je v ligi MLS do zdaj prispeval le zadetek in dve podaji, sploh še zaigral? Foto: Guliverimage

Do konca ligaškega dela MLS so le še trije krogi, Inter pa za devetim mestom, ki ga ima Montreal (odigral je tekmo več), zaostaja pet točk. Tako si do konca sezone ne sme več privoščiti spodrsljajev, obenem pa mu morajo iti na roko tudi številni rezultati neposrednih tekmecev. Naloga je še toliko težja, saj se ne ve, kdaj ali sploh se bo na zelenice vrnil Messi, za nameček pa v naslednji tekmi čaka Inter najtežji možni tekmec, to je trenutno vodilna ekipa lige MLS Cincinnati.